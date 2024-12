Der grösste Eisberg der Welt bricht aus

Antarktika – Der grösste und älteste Eisberg der Welt, A23a, ist in Bewegung. Nachdem er jahrzehntelang auf dem Meeresboden festsass und sich in letzter Zeit auf der Stelle drehte, hat sich der Mega-Eisberg von seiner Position nördlich der Süd-Orkney-Inseln gelöst und treibt nun im Südpolarmeer.

Der Koloss A23a ist doppelt so gross wie der Grossraum London und wiegt fast eine Billion Tonnen. Er hatte sich 1986 vom Filchner-Schelfeis in der Antarktis gelöst und blieb über 30 Jahre lang auf dem Meeresboden im Weddellmeer liegen, bevor er 2020 seine langsame Reise nach Norden antrat.

Die Reise des Eisbergs war von faszinierenden wissenschaftlichen Ereignissen geprägt, wie das British Antarctic Survey berichtet. Monatelang war der Eisberg in einer Taylorsäule gefangen, einem ozeanografischen Phänomen, bei dem rotierendes Wasser über einem Seamount Objekte an Ort und Stelle gefangen hält. Diese Dynamik hielt A23a an einer Stelle fest und verzögerte seine erwartete schnelle Drift nach Norden.

Man geht davon aus, dass A23a seine Reise in den Südlichen Ozean fortsetzen und dem antarktischen Zirkumpolarstrom folgen wird, der ihn wahrscheinlich in Richtung der subantarktischen Insel Südgeorgien treiben wird. In dieser Region wird er auf wärmeres Wasser treffen, voraussichtlich in kleinere Eisberge zerfallen und schliesslich schmelzen. (mc/pg)