Folienmarkt-Geschäftsführer Ali Özek: Warum jedes ungeschützte Fenster zur täglichen UV-Falle wird

Wer täglich am Schreibtisch sitzt und dabei die Sonne ins Gesicht scheint, fühlt sich in Sicherheit. Kein Sonnenbrand, kein Röten, kein Jucken. Doch genau das ist das Problem.

Ali Özek, Geschäftsführer von Folienmarkt, einem auf Fensterfolien spezialisierten Onlineshop mit über 18 Jahren Branchenerfahrung, beschäftigt sich seit Jahren mit einer Frage, die die meisten Menschen schlicht nicht stellen: Was passiert eigentlich mit der UV-Strahlung, die durch normales Fensterglas dringt? Die Antwort ist unbequemer als erwartet.

Was Glas filtert und was es durchlässt

Handelsübliches Glas filtert UVB-Strahlung, den kurzwelligen Anteil des UV-Spektrums, der Sonnenbrand verursacht. Was es nicht aufhält, ist UVA. Diese langwellige Strahlung dringt tief in die Haut ein, schädigt das Kollagengerüst, begünstigt die Hautalterung und gilt als Mitverursacher von Hautkrebs. UVA macht etwa 95 Prozent der UV-Strahlung aus, die die Erdoberfläche erreicht. Der Körper registriert sie kaum. Kein Brennen, keine Rötung, kein Warnsignal.

Das Tückische daran ist, dass viele Menschen Fensterglas intuitiv mit Schutz gleichsetzen. Man sitzt drinnen, also ist man geschützt. Dieses Gefühl trügt. Das Glas übernimmt nur einen Teil der Arbeit, und zwar genau den Teil, den die Haut selbst durch sichtbare Reaktionen rückmelden würde. Den unsichtbaren Anteil lässt es einfach passieren.

Das ausgeblichene Sofa als stiller Zeuge

Özek bringt es auf den Punkt: «Das Ausbleichen von Möbeln sieht man sofort. Den Hautschaden merkt man erst Jahrzehnte später.» Das ausgeblichene Sofa neben dem Wohnzimmerfenster ist also nicht nur ein ästhetisches Problem. Es ist ein sichtbarer Hinweis auf das, was gleichzeitig mit der Haut passiert. Nur eben ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen, zumindest vorerst.

Textilien, Holzoberflächen und Lacke reagieren auf UVA-Strahlung mit Verfärbungen und Materialermüdung. Die Haut tut dasselbe, nur gibt sie keinen sofortigen Hinweis darauf. Kollagen baut sich ab, Pigmentflecken entstehen, die Gewebestruktur verändert sich. All das geschieht still und über lange Zeiträume. Wer dann mit Ende vierzig oder fünfzig zum Dermatologen geht, hört oft, dass die Schäden auf chronische UV-Exposition zurückzuführen sind. Auf die Frage, wo diese stattgefunden haben soll, kommt die Antwort selten: am Schreibtisch zu Hause.

Homeoffice und die unterschätzte Stundenbilanz

Besonders betroffen sind Menschen, die dauerhaft im Homeoffice arbeiten. Wer täglich vier, fünf oder sechs Stunden an einem Fensterplatz verbringt, akkumuliert über Monate und Jahre eine erhebliche UVA-Dosis, ohne sich dessen bewusst zu sein. Ein Bürotag im Homeoffice fühlt sich nicht wie ein Tag am Strand an. Aber die Strahlung macht keinen Unterschied zwischen beiden Situationen, solange die Sonne scheint und das Fenster ungeschützt ist.

Özek beobachtet, dass gerade seit der Ausweitung des Homeoffice das Interesse an Fensterfolien mit UV-Schutz gestiegen ist. Viele seiner Kunden hätten das Thema bis dahin schlicht nicht auf dem Schirm gehabt. Erst wenn man anfängt, die tatsächlichen Stunden zu zählen, die man täglich in Fensternähe verbringt, wird das Ausmaß greifbar. Bei einer Fünf-Tage-Woche und einem sonnigen Arbeitsplatz kommen schnell mehrere hundert Stunden im Jahr zusammen, in denen UVA ungehindert durch das Glas wirkt.

Was Autofahrer über ihre Seitenscheiben wissen sollten

Das Thema beschränkt sich nicht auf den Wohnbereich. Im Auto sieht die Situation noch deutlicher aus. Die Windschutzscheibe ist in modernen Fahrzeugen meist mit einer UV-Schicht versehen, die Seitenscheiben jedoch häufig nicht. Dermatologen haben schon vor Jahren festgestellt, dass Vielfahrer auf der Fahrerseite oft sichtbar stärker gealterte Haut aufweisen als auf der anderen Gesichtshälfte. Linke Hand, linker Arm, linke Gesichtshälfte bei Rechtslenkern, sie alle bekommen über Jahre mehr UVA ab als die Gegenseite.

Dieser Befund klingt zunächst nach einem Randphänomen, ist es aber nicht. Wer täglich eine Stunde oder mehr im Auto sitzt, summiert das über Monate zu einer relevanten UV-Belastung auf. Tönungsfolien für Autoscheiben bieten hier nicht nur einen optischen Effekt, sondern filtern je nach Produkt einen erheblichen Teil der UVA-Strahlung heraus. Özek weist darauf hin, dass viele Käufer von Autofolien primär an Sichtschutz oder Optik denken, der gesundheitliche Nutzen aber mindestens genauso schwer wiegt.

Warum Sonnencreme das Problem nicht löst

Warum greift Sonnencreme hier nicht? Weil die meisten Menschen sie gar nicht auftragen, wenn sie zu Hause oder im Büro sitzen. Es fühlt sich schlicht nicht nach Sonnensituation an. Und selbst wer das täte, würde damit nur einen Teil des Problems lösen. Sonnencreme muss regelmäßig erneuert werden, hinterlässt Rückstände auf Textilien und Oberflächen und ist als Dauermaßnahme für den Innenraum kaum praktikabel.

Hinzu kommt, dass viele Sonnencremes mit hohem Lichtschutzfaktor zwar UVB gut abdecken, bei UVA aber schwächer sind als angenommen. Das liegt an der Kennzeichnung: Der LSF bezieht sich primär auf UVB. UVA-Schutz ist in vielen Produkten zwar vorhanden, aber nicht im gleichen Verhältnis. Wer sich also auf seine Tagescreme mit LSF 30 verlässt und damit den ganzen Tag im Homeoffice sitzt, schützt sich nur unvollständig.

Folienbasierter Schutz: Wie er funktioniert und für wen er sinnvoll ist

Özek setzt auf eine andere Logik: die Quelle des Problems blockieren, statt die Folgen zu behandeln. Fensterfolien mit UV-Schutz, wie sie Folienmarkt anbietet, lassen sich direkt auf die Glasscheibe aufbringen und filtern bis zu 99 Prozent der UV-Strahlung heraus, ohne das Tageslicht spürbar zu reduzieren. Das klingt technischer als es ist. Die Folien werden millimetergenau zugeschnitten und lassen sich in den meisten Fällen selbst montieren. Das Fenster bleibt transparent, das Licht bleibt, die Strahlung bleibt draußen.

Der Markt unterscheidet dabei zwischen reinen UV-Schutzfolien, die vollständig transparent bleiben und ausschließlich auf den Strahlungsschutz abzielen, und Sonnenschutzfolien, die zusätzlich Wärme reflektieren und in manchen Ausführungen auch einen Sichtschutzeffekt bieten. Für das Homeoffice oder den Wohnbereich empfiehlt Özek oft die klare Variante. Sie verändert das Erscheinungsbild des Raums nicht, schützt aber Haut, Augen und Inventar gleichermaßen. Wer gleichzeitig die sommerliche Hitze am Arbeitsplatz reduzieren möchte, greift zur Sonnenschutzfolie mit Wärmereduktion, die beide Probleme in einem Schritt adressiert.

Bewusstsein wächst, aber langsam

Das Bewusstsein für das Thema wächst, aber es wächst langsam. Dermatologische Fachgesellschaften weisen seit einigen Jahren ausdrücklich auf den UVA-Schutz im Innenraum hin, ohne dass es bislang breite öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt hätte. Vermutlich, weil der Schaden eben nicht sofort sichtbar ist und weil der Innenraum in der kollektiven Wahrnehmung noch immer als sichere Zone gilt. Özek sieht das nüchtern: «Wer einmal versteht, wie UVA-Strahlung funktioniert, schaut sein Bürofenster mit anderen Augen an.» Für eine so kleine Veränderung mit langfristiger Wirkung ist das kein schlechter Ausgangspunkt. Eine Folie auf dem Glas kostet wenig, hält viele Jahre und macht jeden Tag Arbeit, ohne dass man daran denken muss. Das ist vielleicht das stärkste Argument: passiver Schutz, der einfach da ist, egal ob man daran denkt oder nicht. (FM/mc/hfu)