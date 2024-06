Hotelzimmer bei den Giraffen – Übernachten in Knies Kinderzoo

Rapperswil – Ein Hotelzimmer im Zoo, inmitten der Giraffenanlage: Bis Mitte September steht in Knies Kinderzoo ein Holzhäuschen zum Übernachten für die ganze Familie. Lanciert wurde dieses Sommerprojekt in Zusammenarbeit mit Swiss Family Hotels.

Die «Swiss Family Hotels Giraffen Lodge» soll den kleinen und grossen Gästen in Knies Kinderzoo nicht nur ein unvergessliches Ferienerlebnis bescheren, sondern ihnen auch die gefährdete Rothschildgiraffe näherbringen. So ist das Projekt gleich auf diversen Ebenen eine spannende Attraktion für Abenteuerlustige.

Eine ganze Familie findet Platz im temporären Hotelzimmer von Knies Kinderzoo –

umringt von Giraffen, Zebras und Watussirinder – eine unvergessliche Nacht zu verbringen. Und schon vor dem Frühstück am nächsten Morgen besteht die spezielle Möglichkeit, unsere Tierpfleger zur Giraffenfütterung zu begleiten.

Engagement für den Artenschutz

Das Giraffen-Hotelzimmer in Knies Kinderzoo ist gleichzeitig Ausbildungsprojekt: Die Betreuung der Gäste und die Führung der Lodge wird von jungen Auszubildenden von Swiss Family Hotels übernommen. In den nächsten paar Wochen sind sie als Hotelier im Einsatz und packen auch im Zooalltag mit an.

Pro Übernachtung wird zudem von Swiss Family Hotels 100 Franken an die «Giraffe Conservation Foundation» gespendet. Diese Organisation setzt sich für die Erhaltung von Giraffen in freier Wildbahn in ganz Afrika ein und fördert Projekte zum Schutz ihres Lebensraums. (mc/pg)

