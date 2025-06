Hotellerie bleibt nach mehr Übernachtungen im Mai auf Rekordkurs

Kareen Vaisbrot wird neue Direktorin von Gastrosuisse

Bern – Der Vorstand des Schweizer Arbeitgeberverbandes für Hotellerie und Restauration Gastrosuisse, hat Kareen Vaisbrot zur neuen Direktorin gewählt. Die 47-jährige Anwältin tritt ihre Stelle spätestens am 1. Dezember an. Mit ihr solle der gastgewerbliche Arbeitgeberverband strategisch auf kommende Herausforderungen ausgerichtet und das Branchen- sowie Verbandsimage gestärkt werden, schrieb Gastrosuisse am Donnerstag in einer Mitteilung. […]