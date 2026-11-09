Klimastiftung Schweiz: Helvetia setzt Partnerschaft fort

Zürich – Auch nach der Fusion von Helvetia und Baloise bleibt das Engagement bei der Klimastiftung Schweiz bestehen. Gemeinsam mit Helvetia unterstützt die Klimastiftung damit weiterhin innovative Klimaschutzlösungen von Schweizer KMU.

Neben der Mitwirkung im Beirat und in weiteren Gremien der Stiftung stellt Helvetia – wie die übrigen Partner – jährlich die Mittel aus der CO₂-Rückverteilung für die Förderung von Klimaschutzprojekten zur Verfügung. Die CO₂-Abgabe wird in der Schweiz auf fossile Brennstoffe erhoben. Ein Teil der Einnahmen fliesst an die Bevölkerung und die Unternehmen zurück. Bei Unternehmen richtet sich die Rückverteilung nach der abgerechneten Lohnsumme. Die Partnerfirmen der Klimastiftung Schweiz verzichten freiwillig auf diese Rückzahlungen und setzen die Mittel stattdessen für innovative Klimaschutzlösungen ein.

Helvetia ist die grösste Allbranchenversicherung der Schweiz. Mit der Fortsetzung der Partnerschaft bleibt sie Teil des Netzwerks von 32 engagierten Partnerfirmen, die gemeinsam das Fundament der Klimastiftung Schweiz bilden.

Dirk Grönke, CRO Schweiz und verantwortlich für den Bereich Nachhaltigkeit bei Helvetia, unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit: «Mit der Klimastiftung Schweiz unterstützen wir innovative Klimaschutzlösungen von KMU und stärken damit nachhaltiges Unternehmertum. Besonders überzeugt uns, dass Unternehmen gemeinsam Verantwortung übernehmen und daraus konkrete Klimaschutzprojekte mit messbarer Wirkung entstehen.»

Auch Thomas Hügli, Präsident des Stiftungsrates der Klimastiftung Schweiz, sieht in der Fortsetzung der Partnerschaft ein wichtiges Signal: «Mit ihrem Engagement in der Klimastiftung Schweiz setzt Helvetia ein wichtiges Zeichen, dass die weitere Reduktion der CO₂-Emissionen nur gemeinsam und mit innovativen Lösungen und Technologien zu schaffen ist. Gleichzeitig stärkt Helvetia mit der Kooperation die Wettbewerbsfähigkeit unserer KMUs und damit den Arbeits- und Werkplatz Schweiz.» (Klimastiftung Schweiz/mc)