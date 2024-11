Littering in der Schweiz nimmt kontinuierlich ab

Zürich – Seit 2015 gibt eine breit angelegte Umfrage des Schweizer Kompetenzzentrums gegen Littering IGSU Aufschluss über die Littering-Situation in der Schweiz. Die neusten Ergebnisse zeigen, dass sich die Situation weiter entspannt. Besonders positiv fällt die Befragung in der italienischen Schweiz aus.

Plakat-Kampagnen, Raumpatenschaften, Anti-Littering-Aktionen, Ausbau der Abfallinfrastruktur, Umweltunterricht an Schulen, Littering-Bussen – über die Jahre haben Gemeinden und Städte, oft in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering IGSU, ausgeklügelte Massnahmen-Mixe gegen Littering entwickelt. Nachdem sich Städte und Gemeinden um die Jahrtausendwende aufgrund von verändertem Freizeitverhalten, vermehrtem Unterwegskonsum und steigende Bevölkerungszahlen mit einer Zunahme des Litterings konfrontiert sahen, nimmt das Littering seit Längerem wieder ab. Das bestätigen auch die neusten Ergebnisse der jährlichen Umfrage der IGSU.

Auswertung zeigt Aufwärtstrend

2024 haben die IGSU-Botschafter-Teams an 34 Orten in der ganzen Schweiz 2277 Personen zur Littering-Situation befragt. Dieses Jahr waren 8,3 Prozent der Befragten der Meinung, dass am Ort der Befragung «eher viel» oder «viel» gelittert wird. 81,4 Prozent finden hingegen, dass vor Ort «eher wenig» bis «wenig» Littering liegt; 2023 waren mit 81,2 Prozent minimal weniger Befragte dieser Meinung. Im Hinblick auf Littering in der gesamten Schweiz, hat sich die Situation über viele Jahre hinweg deutlich verbessert: Während 2015 noch 25 Prozent der Befragten der Ansicht waren, dass in der Schweiz «eher viel» oder «viel» gelittert wird, waren es 2024 nur noch 16 Prozent.

Die Frage, wie stark sich die Befragten von Littering gestört fühlen, wurde vergangenes Jahr erstmals auf zwei spezifischere Fragen ausgeweitet: Die Befragten wurden neu danach gefragt, wie gestört sie sich vom Littering in der gesamten Schweiz fühlen, und wie störend sie das Littering am Ort der Befragung empfinden. Auch hier sind die Verbesserungen signifikant: Während sich 2023 noch 25 Prozent von Littering vor Ort gestört fühlen, stören sich heute nur noch 20 Prozent daran. Im Hinblick auf die gesamte Schweiz sorgt die Littering-Situation vergleichsweise für mehr Kopfschütteln, doch auch hier zeigt sich eine Verbesserung: 2023 störten sich 76 Prozent an der Littering-Situation in der Schweiz, 2024 waren es noch 65 Prozent. Dass sich die Befragten deutlich mehr an Littering in der gesamten Schweiz als an Littering am Ort der Befragung stören, ist gemäss dem Umweltpsychologen Ralph Hansmann von der ETH Zürich auf mögliche negative eigene Erfahrungen an anderen Orten und auf Medienberichte zurückzuführen, die gezielt über Problemzonen informieren.

Italienische Schweiz am optimistischsten

In den diesjährigen Ergebnissen fällt zudem auf, dass die italienische Schweiz sowohl das Littering vor Ort als auch das Littering in der gesamten Schweiz nun markant weniger schlimm bewertet: Auffällig ist auch, dass Personen über 65 Jahre grundsätzlich eine negative Veränderung der Littering-Situation wahrnehmen, während alle anderen Altersgruppen eine Verbesserung feststellen. (pd/mc/pg)