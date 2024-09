Lucia Zosso ist neue Geschäftsführerin von Wildbiene + Partner

Zürich – Seit dem 1. Mai 2024 verstärkt Lucia Zosso das Management von Wildbiene + Partner als neue Geschäftsführerin. Gleichzeitig übernimmt sie die Rolle als Head of Marketing & Sales. Die Schweizerin bringt Erfahrung und Leidenschaft für nachhaltige Lebensmittelsysteme und Biodiversität mit und möchte diese mit Wildbiene+Partner messbar verbessern.

Lucia Zosso verfügt über langjährige Erfahrung in der Konsumgüterindustrie: Zuvor war sie über fünf Jahre als Senior Brand Manager bei Beiersdorf tätig und arbeitete fast zwei Jahrzehnte bei Unilever als Mitglied der Geschäftsleitung. Die gebürtige Fribourgerin und dreifache Mutter absolviert zurzeit zudem ihren Master an der ZHAW Wädenswil in Preneurship for Regenerative Food Systems (PREFS). Damit vereint sie ihre Leidenschaft für nachhaltige Ernährungssysteme, Biodiversität und Unternehmertum.

Ganzheitlicher Blick auf die Vision

Die neue Geschäftsführerin bringt viel Erfahrung mit Saisonalität und strategischer Neupositionierung mit und freut sich auf die Chance, Wildbiene + Partner auf die nächste Stufe zu bringen: “Wir produzieren nicht nur lokale Wildbienenhäuschen, wir befähigen Menschen, die Biodiversität bei sich zu Hause zu fördern, indem wir unsere Leidenschaft für Wildbienen teilen und so reale sowie digitale Erlebnisse mit der Natur schaffen», erklärt sie. Die Vision von Wildbiene + Partner ist es, eine „buzzing world for all“ zu schaffen, eine Welt, die durch mehr Biodiversität lebendiger wird. “Wir schaffen eine biodiverse Zukunft für eine summende Natur mit gesunden Menschen. Biodiversität ist die Basis, dass unsere Ökosysteme funktionieren und wir überhaupt überleben können.”

Mit der Beegnette Biodiversität fördern

Ein wichtiges Projekt ist etwa das beliebte BeeHome mit seinem einzigartigen Konzept. Weiter möchten Lucia Zosso und ihr Team mit der “Beegnette” grossflächige Lebensräume für Wildbienen und andere Bestäuber schaffen. Diese Initiative schafft Wildbienen-Habitate und trägt so aktiv zur Förderung der Biodiversität bei. Seit 2022 wurden mehr als 12’800 m² wertvolle Flächen nach ganzheitlichem Ansatz geschaffen: Dank vielfältigen einheimischen Wildblumen finden die Insekten von Frühling bis Herbst ein kontinuierliches Nahrungsangebot. Zudem bieten Niststrukturen wie Sandflächen und spezielle Wildbienenhäuser geeignete Brutplätze. Der Erfolg der Massnahmen wird jährlich durch Monitoring der Wildbienenpopulationen und der Pflanzenentwicklung überprüft. Unterstützen kann man diese Habitate mit dem Kauf einer “Beegnette”.

Wildbiene + Partner hat es sich zum Ziel gesetzt, die Biodiversität messbar zu verbessern. Dabei soll jeder Mensch die Möglichkeit haben, einen Beitrag zu leisten – und diesen auch aktiv zu erleben. “Jede einzelne Person, die ich dazu anregen kann, sich über Biodiversität und Lebensraumgestaltung Gedanken zu machen, macht mich glücklich”, sagt Lucia Zosso. (pd/mc)