Schweizer Firma Lütolf kreiert vegane Milchalternative aus Mais

Über Lütolf:

Bei Lütolf dreht sich seit der Gründung im Jahr 1963 alles um Getreide. Das traditionsreiche Familienunternehmen mit Sitz in St. Margrethen im Kanton St. Gallen stellt eine Vielzahl an Mais-Produkten her, von Ribelmais-Chips über Schokolade bis zur ersten veganen Milchalternative Mais Drink Nature. Lütolf bezieht seine Produkte hauptsächlich aus der Schweiz und engagiert sich für faire Partnerschaften und transparente Lieferketten. Der Mais wird von Landwirtinnen und Landwirten aus der Ostschweiz angebaut und von Lütolf unter strengsten Qualitätsanforderungen verarbeitet. Insgesamt arbeiten 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter der Führung von Christian Lütolf bei der Firma Lütolf. Zur Website



Über MaisMe!:

Vegan, nachhaltig und aus der Schweiz: Mit MaisMe! hat Lütolf den ersten Mais Drink als Milchalternative auf den Schweizer Markt gebracht. Der Mais Drink Nature wird ausschliesslich aus Schweizer Mais hergestellt. Über zwei Jahre haben der Geschäftsführer Christian Lütolf und der Marketingleiter Christian Knechtle in Zusammenarbeit mit der ZHAW Wädenswil an.