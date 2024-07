«Was ist eigentlich Extremwetter, Herr Sippel?»

Starkregen einerseits, extreme Hitze und Dürre andererseits. Extreme Wetterereignisse nehmen weltweit zu. Im Interview erklärt der Klimaforscher Sebastian Sippel, was ein Wetterereignis aussergewöhnlich macht.

Nicht jede heisse Woche ist schon eine ausserordentliche Dürre, und auch starke Regenfälle, ja Überschwemmungen hat es immer schon gegeben. Was also unterscheidet einen starken Wolkenbruch von einem extremen Starkregenereignis? Zum Auftakt der Themenwoche «Extremwetter» erklärt der Klimaforscher Sebastian Sippel von der Universität Leipzig, was das Klima mit einem Kleiderschrank gemeinsam hat, weshalb Wetter nach einer Definition extrem sein kann und nach einer anderen nicht, und natürlich, was das alles mit dem Klimawandel zu tun hat.

