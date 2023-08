Aktien Asien/Pazifik: Abwärts in China – Daten zum Handel enttäuschen

Aktien Asien/Pazifik: Deutliche Verluste nach Abstufung der US-Bonität

Die wichtigsten Aktienbörsen in Fernost haben am Mittwoch deutlich nachgegeben. Die Abstufung der Bonität der Vereinigten Staaten durch die Rating-Agentur Fitch hinterliess damit auch in Fernost merkliche Spuren.