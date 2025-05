Aktien Asien/Pazifik: Gewinne wegen Hoffnung auf Fortschritte im Zollstreit

Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney – An den wichtigsten asiatisch-pazifischen Aktienmärkten hat die Woche meist mit Kursgewinnen begonnen. Die Hoffnung, dass China und die USA bei ihren Zollgesprächen Fortschritte machen, trieb unter anderem an den China-Börsen die Kurse an. Nach Angaben der chinesischen Delegation wurde eine «Reihe wichtiger Übereinstimmungen» erreicht.

Nach einem Treffen in Genf wurde von beiden Verhandlungspartnern für diesen Montag eine gemeinsame Erklärung angekündigt. Chinas Vize-Ministerpräsident He Lifeng bezeichnete die Gespräche am Wochenende als «offen und konstruktiv». China sei bereit, «den Kuchen der Zusammenarbeit zu vergrössern» und die Handelsbeziehungen mit den USA für eine neue Entwicklung voranzutreiben, um der Weltwirtschaft mehr Stabilität zu bringen.

Der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien profitierte von den Neuigkeiten. Er legte am Montag um zuletzt 1,1 Prozent auf 3.888,51 Punkte zu. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,4 Prozent auf 23.186,26 Punkte.

Besonders hohe Gewinne verbuchte mit fast drei Prozent der indische Sensex, auch hier wegen der Perspektive geopolitischer Fortschritte. Hoffnung besteht dort auf eine Waffenruhe zwischen Indien und Pakistan. International werden ausserdem mögliche Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine positiv gesehen.

In Japan legte der zuletzt schon gut gelaufene Leitindex Nikkei-Index um 0,38 Prozent auf 37.644,26 Punkte zu. Aktien aus dem japanischen Pharmasektor rutschten ab, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, er plane eine Senkung der Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente in den USA.

Der australische Leitindex S&P/ASX 200 verbuchte mit 8.233,50 Punkten ein knappes Plus. (awp/mc/ps)

