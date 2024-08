Aktien Asien/Pazifik: Börsen weiter im Aufwind

Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney – Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag überwiegend leicht zugelegt. Damit ging die Erholung der Börsen in Fernost weiter. Konjunkturdaten setzten dabei Akzente.

Vergleichsweise deutlich waren die Gewinne in Japan. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die besser als erwarteten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal. Dabei habe sich der private Verbrauch als Stütze erwiesen. Kehrseite der Daten sei allerdings, dass sie die Erwartung einer weiteren Zinsanhebung in Japan untermauerten. Der Leitindex Nikkei 225 gewann 0,78 Prozent auf 36.726,64 Punkte.

Durchwachsen waren dagegen chinesische Daten. Während die Einzelhandelsumsätze sich im Juli besser als erwartet entwickelt hätten, habe die Industrieproduktion die Erwartungen verfehlt, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Damit gerate das Wachstumsziel der Regierung für das laufende Jahr in Gefahr. Zugleich steige jedoch der Druck für weitere Massnahmen zur Stützung der Wirtschaft.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg kurz vor Handelsschuss um 0,6 Prozent auf 3.329,10 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong hielt nicht mit und verlor zuletzt 0,36 Prozent auf 17.050,93 Punkte.

Ansonsten kletterten die Kurse moderat. Das australische Börsenbarometer S&P/ASX 200 gewann 0,19 Prozent auf 7.865,50 Punkte. Auch in Neuseeland ging es nach der Zinssenkung am Vortag weiter nach oben. In Südkorea und Indien fand unterdessen wegen Feiertagen kein Handel statt. (awp/mc/ps)

