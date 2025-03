Aktien Asien/Pazifik: Chinesische Börsen bauen Gewinne aus

Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney – Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Donnerstag meist zugelegt. Die Erholung der Wall Street und günstige Signale zum Zollstreit stützten. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte eine schnelle Einigung im Zollstreit mit seinen Nachbarländern und wichtigen Handelspartnern Mexiko und Kanada avisiert.

Die chinesischen Börsen bauten ihre Vortagsgewinne vor diesem Hintergrund aus. Das deutliche Plus in Hongkong begründeten die Marktstrategen der Deutschen Bank auch mit dem Anstieg der Alibaba-Aktie. Ein neues Open-Source-KI-Modell, das weniger Daten als das Produkt von DeepSeek benötigen soll, trieb den Kurs um über sieben Prozent.

Zudem hätten die chinesischen Börsen weiter von dem am Vortag angekündigten ambitionierten Wachstumsziel für China im laufenden Jahr profitiert. Das Land will in diesem Jahr erneut um rund fünf Prozent wachsen. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um 3,29 Prozent auf 24.369,30 Punkte. Der mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten bestückte CSI 300 legte um 1,38 Prozent auf 3.956,24 Punkte zu.

Auch japanische Aktien notierten im Plus. Der Nikkei 225 schloss 0,77 Prozent höher mit 37.704,93 Punkten.

Der australische Leitindex S&P/ASX 200 sank dagegen um 0,57 Prozent auf 8.094,71 Zähler. Hier begrenzten die deutlich gestiegenen Anleiherenditen die Kursentwicklung, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. (awp/mc/ps)

