Aktien Asien/Pazifik: Etwas leichter in China – Feiertag in Japan

Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney – An den wichtigsten Aktienmärkten im asiatisch-pazifischen Raum haben die Kurse am Montag zumeist etwas nachgegeben. In Japan wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt, doch an Chinas Handelsplätzen lagen die Indizes knapp im Minus.

Am Markt hiess es, Anleger mieden das Risiko im Nachgang eines Kursrutsches, den es am Freitag an den US-Börsen gegeben hatte. Positiv wirkte aber, dass die US-Futures mittlerweile wieder anziehen, genauso wie die Kurse in Europa. Dort reagieren die Anleger erfreut auf den Wahlsieg der Union und die Chance, dass eine Phase politischer Unsicherheit in Deutschland vielleicht beendet werden kann.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank der Hang Seng zuletzt um 0,24 Prozent. Er behauptete damit seine besonders starken Kursgewinne vom vergangenen Freitag weitgehend, als es eine Rally bei den dort gewichtigen Tech-Werten gegeben hatte. Der mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten bestückte CSI 300 schloss 0,22 Prozent tiefer bei 3.969,72 Punkten.

In Australien gab es bei ebenfalls wenig Bewegung ein positives Vorzeichen. Der Leitindex S&P/ASX 200 legte 0,15 Prozent auf 8.308,24 Punkte zu. (awp/mc/ps)

