Aktien Asien/Pazifik: Gewinne – Börse Shanghai öffnet Dienstag wieder

Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney – Die wichtigsten Börsen in Fernost haben am Montag deutlich zugelegt. Beflügelt wurden die Kurse unter anderem von positiven Vorgaben aus den USA. Stärker als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten unterstrichen den Optimismus der Anleger, dass die grösste Volkswirtschaft der Welt einer Rezession entkommt.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte letztlich 1,8 Prozent auf 39.333 Punkte zu. Das Kursbarometer der Börse Tokio knüpfte damit an die Gewinne vom Donnerstag und Freitag an.

In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong zog der Hang-Seng-Index um 1,1 Prozent an auf 22.981 Punkte an. Er setzte damit seine Rally fort und erreichte den höchsten Stand seit Februar 2022. Binnen vier Wochen hat er mehr als ein Drittel an Wert gewonnen.

In China selbst hatten die Börsen am Montag ein weiteres Mal pausiert während der «Goldenen Woche». Am Dienstag erst werden in Shanghai wieder Aktien gehandelt.

Der australische Leitindex S&P/ASX 200 legte um 0,7 Prozent auf 8.205 Punkte zu. (awp/mc/ps)

