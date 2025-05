Aktien Asien/Pazifik: Japan höher nach Zinsentscheid – Viele Börsen geschlossen

Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney – Im asiatisch-pazifischen Raum haben am Donnerstag die Börsen in Japan und Australien zugelegt. In China, Hongkong, Korea und Indien waren die Börsen am 1. Mai geschlossen.

Der 225 Werte umfassende Tokioter Leitindex Nikkei-Index stieg um 1,1 Prozent auf 36.452,30 Punkte. In Australien beendete das Leitbarometer S&P/ASX 200 den Handel mit plus 0,24 Prozent auf 8.145,60 Punkte.

Im Fokus stand in Japan die Leitzinsentscheidung der japanischen Zentralbank. Der Leitzins liegt weiterhin bei 0,5 Prozent. Ökonomen hatten dies mit Blick auf die Unsicherheit im Zusammenhang mit der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump überwiegend erwartet. Die Bank of Japan (BoJ) normalisiert ihre Geldpolitik damit nicht weiter. Im Vorjahr hatte sie ihre Negativzinspolitik beendet und den Leitzins wieder ins positive Terrain gebracht. Ferner senkte die BoJ ihre Wachstumprognose für dieses Jahr auf 0,5 Prozent. (awp/mc/ps)

Aktueller Stand Nikkei-225 bei Google