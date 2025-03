Aktien Asien/Pazifik: Mehrheitlich Gewinne zum Wochenstart

Aktien Asien/Pazifik: US-Kurseinbruch belastet nur wenig – China-Börsen im Plus

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag letztlich mässig beeindruckt vom Einbruch an den US-Börsen gezeigt. In China drehten die Kurse sogar ins Plus. Die Anleger sind allerdings weiterhin nervös.