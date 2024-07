Aktien Asien/Pazifik: Nikkei in Konsolidierung – Sydney auf Rekordhoch

Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney – Nach guten Vorgaben aus dem späten US-Aktienhandel haben am Mittwoch an den asiatischen Börsen leichte Kursgewinne überwogen. Gegen diesen Trend gaben die Leitindizes der Börsen in Japan und Südkorea nach.

Der Nikkei 225 schloss 0,43 Prozent niedriger bei 41.097,69 Punkten. Das Börsenbarometer hatte in der Vorwoche mehrfach Rekordmarken erklommen und ist nun in eine Konsolidierung auf hohem Niveau übergegangen.

In China lag der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt um 0,1 Prozent auf 17.752 Punkte moderat im Plus. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte um 0,2 Prozent auf 3.506 Punkte zu.

Australische Aktien zeigten erneut Stärke. Der Leitindex S&P/ASX 200 gewann 0,73 Prozent auf knapp 8.058 Punkte und markierte eine Höchstmarke. (awp/mc/ps)

