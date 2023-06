Aktien Asien/Pazifik: Stark – Nikkei mit achter Gewinnwoche in Folge

Tokio – Der US-Schuldenstreit ist vom Tisch – und Asiens Börsen reagieren am Freitag positiv. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sicherte mit plus 1,2 Prozent auf 31 524 Punkte die achte Gewinnwoche in Folge. Am Montag hatte der Nikkei bei 31 560 Punkten einen neuerlichen Höchststand seit 1990 erreicht, an dem er nun wieder kratzte.

Nach dem Repräsentantenhaus hatte am späten Donnerstagabend (Ortszeit) auch der Senat in Washington einen Gesetzentwurf gebilligt, mit dem die staatliche Schuldenobergrenze in den USA vorerst ausgesetzt wird. Damit wurde die drohende Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung in letzter Minute noch abgewendet.

In China stieg der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai am Freitag zuletzt um rund 1,5 Prozent auf 3862 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong schoss gar um fast 4,5 Prozent auf 19 010 Punkte nach oben. Er kommt vom niedrigsten Niveau seit November 2022.

Australische Aktien legten ebenfalls leicht zu. Der Leitindex S&P ASX 200 gewann knapp 0,5 Prozent. (awp/mc/pg)

