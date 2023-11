Aktien Asien/Pazifik: Uneinheitlich zum Wochenauftakt

Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney – Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind ohne klare Richtung in die neue Woche gestartet. Die Stimmung sei angesichts wiederkehrender Sorgen um die Zinsentwicklung und die Auswirkungen höherer Kreditkosten auf das globale Wirtschaftswachstum weiterhin etwas verhalten, hiess es. Vor diesem Hintergrund blicken Investoren bereits auf am Dienstag erwartete US-Inflationsdaten.

Ein wenig belastet habe die den USA drohende Wegnahme ihrer bisherige Topbewertung durch die Ratingagentur Moody’s, hiess es weiter. Der Ausblick für das Land sei von «stabil» auf «negativ» gesetzt worden, teilte die Agentur mit.

Der japanische Nikkei 225 schloss mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent auf 32 585,11 Punkte. In Australien fiel der Leitindex S&P ASX 200 um 0,4 Prozent auf 6948 Zähler.

Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, sank um 0,2 Prozent auf 3579,41 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong erholte sich hingegen um 1,4 Prozent auf 17 450,58 Punkte von den deutlichen Verlusten der Vorwoche. (awp/mc/ps)

