Aktien Asien/Pazifik: US-Vorgaben treiben die Kurse an

Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney – Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Sie reagierten damit auf die positiven Konjunktursignale aus den USA.

In New York hatte die Nasdaq am Vortag deutlich zugelegt, nachdem US-Inflationsdaten die Erwartung untermauert hatten, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche den Leitzins weiter senken wird. Das lieferte auch Technologiewerten in Fernost Rückenwind.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 kletterte um 1,21 Prozent auf 39.849,14 Punkte. Er profitierte damit von der Schwäche des Yen, die günstig für die exportorientierte Wirtschaft des Landes ist. Der Datenanbieter Bloomberg hatte berichtet, dass Vertreter der japanischen Notenbank die Risiken zögerlicher Zinserhöhungen als eher gering einschätzen. Auch die technologielastige südkoreanische Börse setzte ihre Erholung fort.

Die chinesischen Märkte waren mit von der Partie. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten kletterte um knapp ein Prozent auf 4.028,50 Punkte. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong notierte im späten Handel 1,41 Prozent höher bei 20.439,24 Punkten. Die Hoffnungen richten sich auf Einzelheiten zu einer wirtschaftspolitischen Tagung der Regierung, auf der die Massnahmen für das kommende Jahr ausgearbeitet werden.

Verluste verzeichnete dagegen der australische Markt. Der S&P/ASX 200 schloss 0,28 Prozent im Minus mit 8.330,25 Zählern. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf den überraschend starken Arbeitsmarktbericht für November. Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen seien dadurch gesunken. Der Bericht habe zudem die Renditen am Anleihemarkt nach oben getrieben. (awp/mc/ps)

