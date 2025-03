Aktien Asien/Pazifik: Verluste in China

Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney – Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag erneut uneinheitlich tendiert. Die guten Vorgaben aus den USA kamen damit nur teilweise an. In Japan wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Mehr oder minder ausgeprägte Gewinne gab es in Südkorea, Indien und Australien. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 gewann 1,16 Prozent auf 7.918,89 Punkte. Hier wirkten sich die deutlich schwächer als erwarteten Arbeitsmarktdaten für Februar günstig aus, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Damit stiegen die Aussichten auf eine Zinssenkung durch die australische Notenbank. Auch höhere Rohstoffpreise stützten.

Dagegen kam es in China zu Verlusten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien sank um 0,88 Prozent auf 3.947,99 Punkte. Für den Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt um 2,29 Prozent auf 24.204,85 Punkte nach unten. Hier verwiesen die Marktstrategen der Deutschen Bank auf Gewinnmitnahmen bei Technologieaktien nach der jüngsten Rally. Die Leitzinsen Chinas waren unverändert geblieben. Dies war so erwartet worden. (awp/mc/ps)

