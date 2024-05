Aktien Asien/Pazifik: Zinssorgen belasten

Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney – In Asien hat sich der schwache Trend an den Aktienmärkten in den USA und Europa am Donnerstag fortgesetzt. Die Anleger sorgen sich wieder um den geldpolitischen Kurs grosser Notenbanken. Einige sehen erhoffte Zinssenkungen angesichts einer hartnäckigen Inflation wieder weiter in die Ferne rücken.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor letztlich 1,3 Prozent auf 38’054 Punkte. In Hongkong fiel der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone zuletzt um 1,5 Prozent auf 18’189 Punkte. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen büsste 0,6 Prozent ein auf 3592 Punkte und der australische S&P/ASX 200 sank um ein halbes Prozent auf 7628 Punkte. (awp/mc/ps)

