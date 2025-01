New York – An den US-Aktienbörsen findet am Donnerstag wegen der Trauerfeier für den Ex-US-Präsidenten Jimmy Carter kein Handel statt. Carter war am 29. Dezember im Alter von 100 Jahren gestorben. Der Demokrat sass von 1977 bis 1981 im Weissen Haus.

(awp/mc/ps)

NYSE

NASDAQ

Aktueller Stand Dow Jones Industrial bei Google