EU-Verlauf: Leichte Gewinne nach jüngstem Rückschlag

Paris – Nach dem kleinen Rückschlag seit der Vorwoche hat sich der EuroStoxx 50 am Donnerstag wieder stabilisiert. Allzu weit wagten sich die Anleger vor dem mit Spannung erwarteten G20-Gipfel in Japan am Wochenende allerdings nicht aus der Deckung. So verbesserte sich der Leitindex der Eurozone um moderate 0,18 Prozent auf 3449,02 Punkte.

Die USA und China haben sich laut einem Pressebericht auf einen „vorläufigen Burgfrieden“ in ihrem Handelskrieg und eine Wiederaufnahme der Verhandlungen geeinigt. Unter Berufung auf nicht genannte Quellen berichtete die Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“ gemeinsam mit der US-Publikation „Politico“, US-Präsident Donald Trump habe zugesagt, die angedrohte Ausweitung der Strafzölle auf alle Importe aus China zu verschieben. Das sei Bedingung von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping für das Treffen am Samstag in Osaka in Japan gewesen.

Der französische Cac 40 rückte um 0,06 Prozent auf 5503,81 Punkte vor. Der britische FTSE 100 stieg um 0,11 Prozent auf 7424,53 Punkte.

An der Spitze der Branchentafel lag der Einzelhandelssektor unter Führung der Papiere von H&M, die nach der Vorlage von Geschäftszahlen und einem aktuellen Ausblick um bis zu 11 Prozent nach oben sprangen. Der schwedische Modekonzern hatte signalisiert, dass die aktuelle Sommerkollektion bei den Kunden sehr gut ankomme.

Auch Autowerte zeigten sich recht robust, auch wenn der Branchenverband ACEA bei seiner Absatzprognose zurückrudern musste und nun 2019 mit einem Rückgang rechnet. Immobilienwerte sind bei den Anlegern dagegen momentan weiter „out“. (awp/mc/ps)

