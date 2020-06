CH-Eröffnung: Auftaktverluste wegen Sorgen um neue Infektionswelle

Zürich – Die Sorgen um eine Beschleunigung der Corona-Neuinfektionen schicken den Schweizer Aktienmarkt zum Handelsauftakt am Montag ins Minus. Damit folgt er den schwächeren Vorgaben der Wall Street, die am vergangenen Freitag nach dem europäischen Börsenschluss noch klar ins Minus gedreht war. Vor allem die steigenden Neuinfektionszahlen in vielen Ländern würden die Investoren derzeit verunsichern, kommentiert ein Händler.

Einen erneuten Lockdown würde die globale Konjunktur wohl nicht verkrafte, heisst es von Händlerseite. Andere Stimmen ergänzen, dass nach der starken Vorwoche die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung ohnehin gestiegen seien. Generell herrsche an der Börse derzeit Krieg zwischen Bullen und Bären, kommentierte ein weiterer Händler das Geschehen. Dabei dürfte der Markt die jüngste Phase von ‚geradewegs nach oben‘ hinter sich gelassen haben.

Der SMI notiert gegen 09.15 Uhr 0,47 Prozent tiefer bei 10’217,83 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,60 Prozent auf 1’515,79 und der breite SPI um 0,39 Prozent auf 12’639,46 Zähler. Bei den 30 SLI-Werten stehen 27 Verlierern drei Gewinner gegenüber.

Erneut werden Finanzwerte verstärkt gemieden. Dabei fallen die Aktien der CS mit -1,5 Prozent am stärksten. Julius Bär, Swiss Re, Zurich, Swiss Life und UBS folgen mit Verlusten zwischen 1,3 und 0,4 Prozent.

Lediglich die Aktien von Partners Group scheren aus der Gruppe aus und steigen um 0,9 Prozent. Hier haben die Experten von Goldman Sachs neu eine Kaufempfehlung für die Aktien ausgegeben. Freundlich tendieren sonst nur noch Vifor Pharma (+1,2%) und Logitech (+0,3%).

Auf der Verliererliste sind neben den Finanzwerten auch einmal mehr die konjunktursensibleren Werte wie Temenos, ABB, Ams oder die beiden Uhrenhersteller Richemont und Swatch zu finden, die allesamt mehr als 1 Prozent fallen. Bei Ams dürften auch die Nachrichten von Apple belasten. Wegen der steigenden Corona-Neuinfektionen hat der Konzern in einigen Ländern seine Geschäfte wieder geschlossen. (awp/mc/pg)

