CH-Eröffnung: Erholung auf breiter Front

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt legt am Freitag kräftig zu und macht einen Grossteil der Vortageseinbussen wieder wett. Wie weit diese Erholung gehe, hänge vor allem davon ab, wie die Handelsgespräche der USA mit China weitergingen, heisst es am Markt. Die Marktteilnehmer seien wegen des Handelskriegs der USA mit China verunsichert, aber sie hofften, dass es letztlich zu einer Einigung kommt. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt ein Händler. „Die USA sind bereits im Wahlkampf und Präsident Trump will einen Deal. Es gibt noch etwas Hoffnung“, sagt ein anderer Börsianer.

Obwohl die beiden Kontrahenten die Gespräche fortsetzen, haben die USA die Sonderzölle auf Einfuhren aus dem Reich der Mitte in der Nacht zum Freitag mehr als verdoppelt. China kündigte unmittelbar danach „notwendige Gegenmassnahmen“ an. Kurzfristig könnte eine erneute Verschärfung der Handelsspannungen zwischen den USA und China zu weiterer Volatilität und vorübergehenden Rückschlägen führen, schreibt Credit Suisse dazu in ihrem täglichen Kommentar.



Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.00 Uhr um 1,11 Prozent höher bei 9’534,51 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 1,23 Prozent auf 1’484,29 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewinnt 1,10 Prozent auf 11’545,93 Punkte. Von den 30 Top-Werten stehen 29 im Plus und einzig Givaudan im Minus.

An der Spitze der Gewinner stehen Vifor (+7,3%), die trotz Dividendenausschüttung kräftig anziehen. Gemäss Analystenkommentaren hat sich ein Konkurrenzprodukt zu einem Eisenmedikament von Vifor als nicht überlegen erwiesen. Damit stelle das Konkurrenzprodukt eine geringere Gefahr für Vifor dar, heisst es bei Vontobel.

Die Aktien von LafargeHolcim steigen um 3,1 Prozent. Der Zementkonzern trennt sich von seinen Aktivitäten auf den Philippinen. Die daraus erzielten Erlöse erlaubten es, den eigenen Verschuldungsgrad weiter zu senken. LafargeHolcim wird kommende Woche als eine der letzten Firmen aus dem SLI-Bereich den Quartalsbericht veröffentlichen.

ABB legen um 2,0 Prozent zu. Der Elektrotechnikkonzern hat einen Grossauftrag für die Übertragung von Windstrom aus der Nordsee erhalten.

Auf Erholungskurs befinden sich Technologiewerte AMS (+1,0%), Logitech (+1,8%) und Temenos (+2,2%), die am Vortag aufgrund negativer Nachrichten aus der Branche unter Abgaben gelitten hatten.

Von der Gegenbewegung erfasst werden auch die Banken Julius Bär (+0,7%), Credit Suisse (+1,2%) und UBS (+1,0%), die am Donnerstag zu den grösseren Verlierern zählten. Credit Suisse ist vom Genfer Arbeitsgericht wegen missbräuchlicher Kündigung und Verletzung der Fürsorgepflicht zur Zahlung von vier Millionen Franken an einen früheren Mitarbeiter verurteilt worden, wie die „NZZ“ in ihrer Ausgabe vom Freitag schreibt. Das Gericht habe schwere Managementfehler rund um die Betreuung amerikanischer Kunden festgestellt.

Die Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich gewinnen jeweils rund ein Prozent.

Von den defensiven Schwergewichten hinken Nestle (+0,7%) und Roche (+0,6%) dem Gesamtmarkt klar hinterher.

Novartis (+1,7%) ziehen dagegen kräftig an. Der Pharmakonzern hat am Neurologen-Fachkongress AAN neue Daten zu seinem MS-Mittel Gilenya vorgelegt. Die vollständigen Ergebnisse zeigen, dass Patienten, die an der schubförmig remittierenden Multipler Sklerose (RRMS) leiden, bei einer Therapie mit Gilenya deutlich weniger Schübe hatten als Patienten, die mit Glatirameracetat behandelt wurden. Gilenya zeigt laut Novartis auch bei anderen Schlüsselmessungen eine signifikante Überlegenheit gegenüber Glatirameracetat.

Der Augenheilmittelkonzern Alcon (+1,8%) setzt den Aufwärtstrend ungebremst fort.

Als einziger SMI-Wert gibt Givaudan (-0,2%) nach. Morgan Stanley hat das Rating auf „Underweight“ von „Equal Weight“ gesenkt.

Am breiten Markt fallen Arbonia mit einem kräftigen Plus von fünf Prozent auf. Kepler Cheuvreux hat die Empfehlung auf „Buy“ von „Hold“ erhöht.

Die Aktien von Polyphor (-52%) brechen um über die Hälfte ein. Die Biotechfirma hat wegen Nebenwirkungen eine Studie unterbrochen. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange