CH-Eröffnung: Erholung hält an

Zürich – Die Schweizer Börse ist gestützt auf positive Vorgaben freundlich in den Handel gestartet. Damit knüpft die hiesige Börse an die leichte Erholung vom Vortag an, die nach den Entspannungssignalen aus Washington eingesetzt hatte. Allerdings ist die Nachrichtenlage widersprüchlich. Die geopolitischen Schlagzeilen und die Entwicklung der Energiepreise sorgten weiterhin für eine hohe Volatilität, so Marktbeobachter.

Der Ölpreis hat sich am Dienstag nach starken Kursschwankungen am Montag wieder etwas eingependelt. Aktuell notiert ein Fass der Sorte Brent mit 102,70 US-Dollar knapp über der Marke von 100 US-Dollar. Die geopolitische Risikoprämie könnte sich im Wochenverlauf aber schrittweise wieder aufbauen, so ein Marktteilnehmer. Steigende Energiepreise erhöhten die Inflationsrisiken vor allem in Europa und erschwerten damit eine lockerere Geldpolitik, was die Aktienmärkte belasten könnte.

Auf kurze Sicht stünden die Zeichen zwar auf Erholung, heisst es am Markt. Das Aufwärtspotenzial bleibe aber aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten begrenzt. Die Verschiebung des Ultimatums von US-Präsident Trump in Richtung Iran um fünf Tage verlagere den Fokus klar auf das nächste Wochenende.

Hierzulande notiert der Swiss Market Index (SMI) gegen 9.15 Uhr um 0,60 Prozent höher bei 12’461,49 Punkten. Auch die zweite Reihe zeigt sich stabil: Der SMIM legt um 0,57 Prozent auf 2853,31 Punkte zu, während der breite SPI um 0,49 Prozent auf 17’395,53 Punkte steigt.

Der Aufwärtstrend ist breit abgestützt – 18 der 20 SMI-Titel notieren im Plus. An der Spitze stehen Richemont (+2,0%), gestützt von einer Kaufempfehlung der Bank of America. Bereits am Vortag gehörten die Titel zu den grössten Gewinnern.

Leichte Gegenbewegungen zeigen hingegen Holcim (-0,4%) und Geberit (-0,2%), die einen Teil ihrer Gewinne vom Vortag wieder abgeben.

Am deutlichsten ziehen von den SMIM-Titeln Straumann (+4,8%) nach positiven Analystenkommentaren an. Auch die Titel des Hörgeräteherstellers Sonova (+1,2%) können sich wieder etwas vom starken Kursrückgang am Vortag erholen.

Ebenfalls gesucht sind SIG (+1,8%) nach einer Kaufempfehlung durch Goldman Sachs. Klar im Plus sind zudem Tecan (+2,9%) nach dem Einstieg des Family Office von Thomas Schmidheiny.

Bei den Nebenwerten sorgen Unternehmenszahlen für teils kräftige Ausschläge: MCH Group legt um 10,5 Prozent zu, während Inficon (-8,4%) nach einem enttäuscht aufgenommenen Margenausblick absacken. (awp/mc/ps)

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