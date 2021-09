CH-Eröffnung: Erholung setzt sich fort – US-Zinsbeschlüsse im Blick

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Mittwoch die Erholung vom Vortag fort und zieht im frühen Handel auf breiter Front an. Bis zur am Abend erwarteten Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed dürften sich die Anleger aber eher zurückhalten, heisst es am Markt. Daher könnten die Kursgewinne im Verlauf auch wieder etwas abebben. Vom Fed werden Signale über den Zeitpunkt der geldpolitischen Wende erwartet.

Daneben bleibt auch die Krise von Evergrande am Markt ein wichtiges Thema. Die Lage hat sich allerdings wieder etwas beruhigt, nachdem der chinesische Immobilienkonzern eine der beiden am Donnerstag fälligen Anleihekuponzahlungen leisten will. Dies wurde bereits an den asiatischen Märkten mit einer gewissen Erleichterung aufgenommen. Zuvor hatte die Angst, dass sich ein Kollaps von Evergrande zu einer grösseren Immobilienkrise entwickeln könnte, Schockwellen über die Börsen geschickt.

Der SMI notiert um 9.15 Uhr um 0,72 Prozent höher bei 11’873,88 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,80 Prozent auf 1947,24 Punkte und der umfassende SPI 0,62 Prozent auf 15’396,42 Punkte. 27 SLI-Werte legen zu und drei geben nach.

An der Spitze der Blue Chips stehen die zuletzt stark gefallenen Swatch (+3,6%) und Richemont (+2,7%). Barclays hat die Abdeckung der beiden Luxusgüterwerte in einer Branchenstudie mit dem Rating «Overweight» wieder aufgenommen. Nach den jüngsten Kursrückgängen gebe es im Luxusgütersektor einige Kaufgelegenheiten, schreibt die Bank.

Ebenfalls einen Erholungskurs eingeschlagen haben die Aktien der Banken CS (+2,3%), UBS (1,7%) und Julius Bär (+1,1%). Händler sprechen von einer Gegenbewegung nach dem wohl übertrieben starken Kursrückgang der Vortage. Auch die Versicherer Swiss Re (1,6%), Swiss Life (+1,3%) und Zurich (+1,5%) legen deutlich zu.

Auf der anderen Seite stehen Kühne+Nagel (-0,1%) im Minus, nachdem der US-Paketzusteller Fedex seine Prognose gesenkt hat.

Auf den hinteren Rängen profitieren Swissquote (+7,5% auf 184 Fr.) von einer Kurszielerhöhung. Die CS hat das Kursziel auf 212 von 158 Franken erhöht. Das Rating lautet weiterhin «Outperform». (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

