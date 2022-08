CH-Eröffnung: Erholungsversuch

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag zu einer Erholung von den jüngsten Verlusten an. An der Wall Street hatten am Vorabend die wichtigsten Indizes ihre Talfahrt gebremst, während es in Japan nach oben ging. Zuletzt hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell die Anleger mit seinen Aussagen verunsichert, das Fed werde die Inflation bekämpfen, auch wenn dies für die Wirtschaft schmerzhaft sein sollte.

Wie gross der nächste Zinsschritt des Fed im September ausfallen wird, hängt von weiteren Konjunkturdaten ab. Die Anleger warten daher nun gespannt auf die US-Arbeitsmarktdaten für August am Freitag. Am Berichtstag stehen die Verbraucherpreise für Deutschland für August im Fokus. Marktbeobachter schliessen nicht aus, dass die Börsen im Tagesverlauf wieder nach unten drehen. Denn der Markt habe in den letzten Wochen eine möglicherweise taubenhafteren Haltung der US-Notenbank stark eingepreist.

Der SMI notiert um 9.14 Uhr 0,23 Prozent höher bei 10’921,63 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,26 Prozent auf 1669,86 und der breite SPI 0,24 Prozent auf 14’089,34 Punkte.

Die Papiere des Vermögensverwalters Partners Group steigen nach Halbjahreszahlen um 0,2 Prozent. Die Innerschweizer haben im ersten Semester zwar einen Ertrags- und Gewinneinbruch erlitten, schnitten aber dennoch deutlich besser ab, als Analysten erwartet hatten.

Deutlich nach oben geht es mit den zuletzt arg gebeutelten Techwerten von AMS-Osram (+1,0%) sowie den Luxusgüteraktien Richemont (+0,9%) und Swatch (+1,3%). Adecco gewinnen gar 1,5 Prozent.

Im Sektor Medtech überflügeln Alcon (+0,5%) die Papiere von Sonova (-0,9%) und Straumann (-0,9%). Erstere leiden unter einer Ratingsenkung durch die Deutsche Bank. Straumann wiederum leiden laut Händlern seit Tagen unter den Gerüchten um eine bevorstehende Grossübernahme in Südkorea.

Vor allem aber die grosskapitalisierten Novartis-Aktien binden den Gesamtmarkt mit einem Minus von 0,7 Prozent zurück. Roche (+0,4%) und Nestlé (+0,3%) bewegen sich mit den Markt.

Im breiten Markt steigen die Aktien des Immobilienkonzerns Peach Property nach Zahlen um 2,8 Prozent. Für die TX Group, vor allem für ihre Medienmarken wie «Tages-Anzeiger» oder «20 Minuten» bekannt, geht es nach einem Minigewinn im ersten Semester um 0,7 Prozent nach unten. (awp/mc/ps)

