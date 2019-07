CH-Eröffnung: Erneut schwach – Kaum Risikobereitschaft vor Fed

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt fällt zur Wochenmitte im frühen Handel zunächst erneut zurück. Der Markt knüpft damit an die Verluste vom Vortag mit gedrosseltem Tempo an. Nachdem am Dienstag die US-chinesischen Handelsstreitigkeiten einmal mehr die Märkte bestimmt hatten, rückt nun die US-Notenbank ins Rampenlicht.

Wenn das Fed an diesem Abend seine aktuelle Zinsentscheidung veröffentlicht, gilt es am Markt als ausgemachte Sache, dass die Währungshüter zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren die Zinsen wieder senken werden. Für die aktuelle Entscheidung rechnet die Mehrheit mit einem Schritt von 25 Basispunkten, ein weiterer könnte im Herbst folgen. Mit Blick auf die Einzelwerte heisst es von Händlern, dass Investoren einerseits auf Schnäppchenjagd sein könnten. Andererseits dürften einige noch die jüngsten Quartalsbilanzen abarbeiten müssen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 09.15 Uhr um 0,18 Prozent tiefer bei 9’873,15 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) ist mit -0,04 Prozent kaum verändert bei 1’516,83 Punkten, während der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,23 Prozent fällt auf 11’999,83 Zähler. Von den 30 grössten Aktien fallen 20 zurück, während neun steigen und Lonza unverändert sind.

Mit Alcon (-0,8%), Roche (-0,7%) und Novartis (-0,5%) sind verschiedene Vertreter aus der Gesundheitsbranche weit oben auf den Verkaufslisten zu finden. Der Pharmakonzern Roche hat die Frist für die geplante Übernahme des US-Gentechnik-Spezialisten Spark Therapeutics nochmals verlängert.

Das Hauptaugenmerk gilt aber vor allem der Gewinnerliste: Alle drei Blue Chips, die Zahlen vorgelegt haben, ziehen an. Am deutlichsten steigen CS (+3,0%), nachdem die Grossbank vor allem beim Gewinn überrascht hat.

Auch beim Baustoffkonzern LafargeHolcim (+1,7%) sind die Zahlen laut ersten Analystenkommentaren teilweise besser als erwartet. Vor allem ist der Konzern auf gutem Kurs, seine Ziele zu erreichen, heisst es etwa bei der ZKB.

Der Rückversicherer Swiss Re (+0,8%) hat zwar einen Gewinnrückgang im ersten Halbjahr erlitten, aber dennoch weit über den durchschnittlichen Analystenschätzungen abgeschnitten. (awp/mc/pg)

