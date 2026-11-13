CH-Verlauf: SMI etwas leichter – Richemont unter Druck

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Freitag zum Ende einer positiv verlaufenen Börsenwoche leicht nach. Der Leitindex SMI hat den Handel mit Blick auf die negativen Vorgaben aus den USA und Asien schwächer eröffnet und tendiert gegen Mittag weiterhin im Minus. Erhöhte Volatilität ist in Tech-Werten auszumachen, während der Luxusgüterkonzern Richemont nach Geschäftszahlen unter Druck geriet. Demgegenüber sind die defensiven Schwergewichte Novartis und Nestlé dem Schweizer Markt mit Kursgewinnen eine willkommene Stütze.

Unter Anlegerinnen und Anlegern sorgt der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang nach wie vor für Gesprächsstoff. «Ein Konzern von dieser Grösse sollte auch ohne eine bestimmte Person funktionieren – egal wie brillant diese Person ist», relativiert eine Händlerin die Vorkommnisse. In China führte indes eine angekündigte Verschärfung von US-Technologieexport- und Importbeschränkungen zu Verunsicherung. In der Branche richtet sich der Blick nun auf die kommende Woche, wenn Nvidia Zahlen vorlegt und das KI-Unternehmen Anthropic den Sprung aufs Parkett wagt.

Während sich die Ölpreise kaum vom Fleck bewegen und auf den tieferen Niveaus der letzten Tage notieren, bringen Händler die wieder steigenden Anleiherenditen ins Gespräch. Dadurch seien die zuletzt in den Hintergrund getretenen Inflations- und Zinssorgen an den Märkten stärker ins Bewusstsein gerückt, heisst es. Die am Nachmittag erwarteten US-Produzentenpreisen stehen deshalb im Fokus.

SMI verteidigt 15’100 Punkte

Gegen 10.50 Uhr fällt der SMI um 0,22 Prozent auf 15’115,35 Punkte und setzt sich so von den etwas tieferen Notierungen aus dem frühen Geschäft leicht ab. Am Vortag hatte der Leitindex bei rund 15’200 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Im SMI stehen sich aktuell jeweils zehn Verlierer und Gewinner gegenüber.

Der Mid-Cap-Index SMIM zeigt sich mit 0,28 Prozent im Plus auf 3277,74 Zählern, während und der breite SPI um 0,19 Prozent auf 21’270,91 Punkte nachgibt. In Europa fällt der Dax um 0,1 Prozent zurück, der Cac 40 tritt mehr oder weniger auf der Stelle und der Ftse 100 steigt um 0,3 Prozent.

Im SMI sacken Richemont (-6,1%) nach Halbjahreszahlen ab. Zwar loben Analysten vor allem die weiter gesteigerte Marge. Zugleich haben Marktbeobachter aber die verfehlten Umsatzerwartungen im hoch profitablen Schmucksegment als «Haar in der Suppe» ausgemacht. Die Titel von Konkurrent Swatch (+3,0%) legen derweil zu. Die Swatch Group ist stark im Uhrengeschäft verankert, wo Richemont positiv überraschte.

Tech-Titel schwächeln

Nebst Richemont werden im SMI auch noch Bauwerte wie Amrize (-1,2%), Sika (-0,8%) und Holcim (-0,4%) verkauft. Zudem gehen Sandoz (-0,9%) oder Logitech (-1,2%) aus dem Tech-Sektor tiefer um. Auch im breiter gefassten Geschäft zählen Tech-Aktien wie VAT (-0,6%), Inficon (-1,6%) oder Comet (-2,0%) zu den Verlierern.

AMS-Osram rutschen gar um 5,8 Prozent ab. Der Lampen- und Sensorenhersteller hat mit Zahlen zum dritten Quartal enttäuscht. Vor allem die Angaben zur Profitabilität hätten die Erwartungen verfehlt, heisst es im Handel. Zudem sei der Ausblick auf das Schlussquartal schlechter ausgefallen als erhofft.

Auf der Gewinnerseite stehen im SMI die Versicherer Swiss Re (+1,1%), Swiss Life (+0,8%) und Zurich Insurance (+0,7%). Zulegen können auch Alcon (+0,8%) oder die Schwergewichte Nestlé (+0,8%) und Novartis (+0,4%), während Roche (PS: -0,3%) nachgeben.

Im breiten Markt rücken Aryzta um 2,9 Prozent vor. Ein Interview von Verwaltungsratspräsident und CEO Urs Jordi, der auf die tiefe Bewertung der Titel verweist, dürften Auftrieb verleihen. Zugleich erholen sich Sonova (+1,4%) mit Hilfe einer positiven Goldman-Sachs-Studie von ihren Vortagesverlusten. Matador geben nach Zahlen um 2,6 Prozent nach. (awp/mc/pg)

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