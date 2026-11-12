CH-Verlauf: SMI klar im Plus – Neue Bestmarke bei über 15’200 Punkten

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag kurz vor dem Mittag nach wie vor deutlich im Plus. Der Leitindex SMI markierte im frühen Handel ein neues Allzeithoch bei über 15’200 Zählern. «Sinkende Energiepreise, überzeugende Quartalszahlen und die Hoffnung auf eine nachhaltige Konjunkturerholung liefern eine immer breitere Grundlage für die Fortsetzung des Jahresendrallys», fasst ein Analyst die Stimmung am Markt zusammen. Und ein anderer meint: «Die Anleger hat das Gipfelfieber offensichtlich wieder gepackt.»

Doch es gibt auch warnende Stimmen. Mit den Zinssorgen, geopolitischen Risiken und KI-Zweifeln warte «ein Dreiklang an möglichen Stolpersteinen» auf die Investoren, heisst es in einem Kommentar. Bezüglich KI-Zweifeln hat sich in der Nacht auf Donnerstag die Nvidia-Krise ausgeweitet. Laut Medienberichten könnte sich die Zukunft von Firmenchef Jensen Huang bald entscheiden, da der Konzernboss laut Medienberichten eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin gehabt haben soll. Nvidia ist nicht nur ein Titel mit extremer Symbolkraft, sondern steht auch für rund 7 Prozent der gesamten Nasdaq. Diese ist denn auch vorbörslich im Minus.

Der SMI notiert um 11.10 Uhr 0,85 Prozent im Plus bei 15’181,26 Punkten. Zwischenzeitlich markierte er bei 15’200,17 sogar ein neues Allzeithoch. Das alte Rekordhoch hatte der Index vor einer Woche gesetzt, danach war er vom globalen Tech-Ausverkauf vorübergehend in Mitleidenschaft gezogen worden und mehrere hundert Punkte in die Tiefe gerasselt. Der Mid-Cap-Index SMIM legt aktuell um 0,61 Prozent auf 3278,88 Zähler zu, und der breite SPI um 0,76 Prozent auf 21’356,71 Punkte.

Zurich gefragt

17 der 20 SMI-Titel sind aktuell im Plus. Am stärksten aufwärts geht es mit Richemont (+2,2%), zu denen es am (morgigen) Freitag Zahlen gibt.

Deutlich im Plus sind ausserdem Alcon (+1,6%), die am Vortag nach der Zahlenvorlage knapp 4 Prozent verloren hatten. Nun kommt es zu einer Gegenbewegung. Ähnlich gefragt sind weitere Vertreter aus dem Gesundheitssektor, insbesondere Sandoz (+1,6%) und Novartis (+1,4%).

Auch Zurich haben sich mit Avancen von 1,3 Prozent bei den grössten Gewinnern eingereiht. Der Versicherer hat mit seinen Volumenzahlen für das dritte Quartal die Erwartungen mehr oder weniger erreicht. Analysten sehen das Unternehmen auf Kurs.

Nächster Tiefschlag für Partners Group

Die mit Abstand grössten Verluste erleiden bei den Blue Chips Partners Group, die 2,0 Prozent auf 670,40 Franken nachgeben. Die Aktien des Finanzkonzern haben sich in den vergangenen Wochen vom Mehrjahrestief erholt, das vor gut einem Monat bei knapp 583 Franken markiert wurde. Doch jetzt sorgt eine neue Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs in Kombination mit einem deutlich gesenkten Kursziel von 610 Franken für neuerliche Abgaben.

Verluste erleiden im SMI ausserdem nur noch Swiss Re (-0,8%) nach einem negativen Analystenkommentar sowie UBS (-0,3%).

Adecco im Höhenflug

Am breiten Markt fallen vor allem Adecco (+13,2%) nach der Zahlenvorlage auf. Analysten werten insbesondere die Profitabilität im dritten Quartal positiv. Zudem hat der Personaldienstleister eine Reorganisation angekündigt.

Die Zahlen von Sonova (+0,4%) erhalten hingegen nur verhaltenen Applaus. Die am Morgen vorgelegten Resultate zum ersten Halbjahr übertrafen allerdings die Erwartungen. Zudem wurden die Prognosen erhöht.

DocMorris (+0,2%) konnten frühe Gewinne nach einem Investoren-Update nicht halten.

Leicht im Minus sind wegen Nvidia hingegen diverse Technologiepapiere, etwa AMS-Osram oder VAT. Die Einbussen haben sich allerdings im Verlauf des Vormittags deutlich reduziert. (awp/mc/ps)

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