CH-Eröffnung: Fed-Prognosen setzen Markt unter Druck

Zürich – Die Schweizer Börse erlebt am Donnerstag so etwas wie einen Realitätsschock. Auslöser sind die sehr ernüchternden Aussagen der US-Notenbank Fed vom Vorabend, sind sich Händler einig. So sprach Fed-Chef Jerome Powell von einem „langen und unsicheren Weg“, der vor der US-Wirtschaft liege. Diese Aussagen stehen im starken Kontrast zu den Hoffnungen auf eine V-förmige Erholung der Wirtschaft.

An ihrem aktuellen Zinsgefüge änderten die US-Währungshüter denn auch nichts. So bleiben die Zinssätze bei 0,0-0,25 Prozent und das Fed wird weiterhin Staatsanleihen und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere kaufen. Die Zinsen dürften laut Powell bis mindestens 2022 auf oder in der Nähe ihres derzeitigen Niveaus. Er denke daher „nicht einmal darüber nach, über eine Zinserhöhung nachzudenken“. Andere Händler verweisen auf die Nachrichten über erneut steigende Ansteckungsraten in Teilen der USA. Falls sich der Markt auf eine zweite Infektionswelle einschiesse, dürfte es zum erneuten Ausverkauf kommen.

Der SMI verliert gegen 09.20 Uhr 1,96 Prozent auf 9’948,69 Punkte. Der breite SPI fällt um 1,67 Prozent auf 12’312,68 Punkte hinzu. Der SLI, in dem die Gewichtung der drei Schwergewichte gekappt ist, gibt um noch deutlichere 2,42 Prozent nach auf 1’481,34 Zähler. Alle 30 SLI-Werte notieren im Minus.

Die Aussicht auf lang anhaltend tiefe Zinsen setzen erneut den Finanzsektor unter Druck. So sacken die Aktien der CS um 5,0 Prozent ab. Es folgen die Anteilsscheine von Julius Bär, Swiss Life, Zurich, UBS, Swiss Re und Partners Group mit Abgaben zwischen 4,7 und 3,3 Prozent.

Auch im breiten Markt trennen sich Anleger verstärkt von Finanzwerten. Allen voran rauschen GAM um mehr als 10 Prozent abwärts. Bei ihnen wird die Bewegung durch eine Abstufung beschleunigt. Mit einigem Abstand folgen Werte Helvetia oder Vontobel mit Verlusten von mehr als 3 Prozent.

Aber auch konjunktursensible Titel wie AMS (-5,2%) oder Adecco (-4,0%) fallen verstärkt zurück. Sie hatten zuletzt punktuell von Rotationen am Markt profitiert. Nun könne es aber zur Rotation der Rotation kommen, meinte ein Händler.

Dass der Markt nicht noch tiefer steht, verdankt er den beiden Schwergewichten Nestlé (-0,4%) und Roche (-0,9%) die sich besser als der Markt halten. (awp/mc/ps)

