CH-Eröffnung: Fester – Zurich nach Zahlen im Aufwind

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt legt am Donnerstag im frühen Geschäft zu. Der Leitindex SMI knüpft damit an den zaghaften Erholungsversuch des Vortages nach der schwachen Vorwoche und dem holprigen Start in die laufende an. Angesichts der negativen Vorgaben aus den USA und der am Nachmittag angesagten neusten Konsumentenpreise in den USA hat sich die derzeit vorherrschende Zurückhaltung der Investoren wohl aber noch nicht ganz in Luft aufgelöst. Zumal am Vortag neue Teuerungsdaten aus China für neue Verunsicherung gesorgt hatten.

Im Fokus stehen am Berichtstag aber die erwähnten US-Konsumentenpreise. Diese dürfte sich gemäss den Prognosen im Juli wieder leicht erhöht haben. Sollte es bei den Daten negative Überraschungen geben, erhielten die Falken der US-Notenbank wieder Auftrieb und der derzeitige Konsens, dass das Fed vorläufig die Zinsen nicht weiter erhöhen dürfte, könnte brüchig werden, so eine Marktstimme.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr 0,76 Prozent höher bei 11’166,24 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,98 Prozent auf 1768,40 Punkte und der breite SPI 0,72 Prozent auf 14’735,70 Punkte. 29 der 30 SLI-Werte werden höher gehandelt.

Die Aktien der Zurich Versicherung ziehen nach den Halbjahreszahlen um 2,6 Prozent an und liegen damit an der Tabellenspitze. Überzeugt hat das Unternehmen insbesondere mit einem hohen Betriebsgewinn. Vor dem Hintergrund eines extrem harten ersten Halbjahres einiger Konkurrenten aus den USA seien die Resultate des Versicherers gut ausgefallen, hiess es etwa in einem Kommentar von JPMorgan.

Mit dem Schwung von Zurich legen auch weitere Versicherungstitel wie Swiss Re (+2,2%) und Swiss Life (+1,5%) überdurchschnittlich zu. Weit vorne zu finden sind ausserdem Richemont (+2,0%) oder Partners Group (+1,8%).

Weniger gefragt sind dagegen die beiden Pharmaschwergewichte. Novartis (+0,1%) und Roche GS (unv.) liegen derzeit gemeinsam am Tabellenende. Roche hatte am Vorabend die reguläre Zulassung für das Lungenkrebsmittel Gavreto in den USA gemeldet, was in Marktkreisen aber als wenig kursrelevante Nachricht beurteilt wird.

Im breiten Markt werden jeweils nach Zahlen Bell (+1,0%) und die PS der Basler Kantonalbank (+0,6%) höher gehandelt, während Swiss Steel und Metall Zug unverändert stehen. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google