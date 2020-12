CH-Eröffnung: Festere Kurse – SMI übersteigt Jahresendstand 2019

Zürich – Die Schweizer Börse setzt am Dienstag, dem zweitletzten Handelstag in dem zu Ende gehenden Jahr, das Jahresendrally fort. Dabei übersteigt der SMI im frühen Handel das Niveau von Ende 2019, das bei 10’616,94 Zählern stand. Damit stehen die Chancen auf ein – wenn auch nur kleines – Jahresplus sehr gut, heisst es am Markt. Kursbewegende Impulse sind zwischen Weihnachten und Neujahr allerdings rar. Da und dort werde es wohl noch ein wenig zu „Window Dressing“ kommen, also zu Kurspflege vor dem Jahresende.

Genährt wird die Zuversicht der Marktteilnehmer weiter vom Beginn der Impfkampagnen, dem Abschluss des Brexit-Handelsvertrags und dem US-Konjunkturpaket zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, mit dem auch ein ab Dienstag drohender Stillstand der Regierungsgeschäfte abgewendet werden konnte. Das US-Repräsentantenhaus hatte zudem für eine Anhebung der Hilfszahlungen an Bürger auf 2000 von zuvor 600 Dollar pro Kopf gestimmt.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.17 Uhr um 0,37 Prozent höher mit 10’642,27 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, steigt um 0,37 Prozent auf 1’680,03 und der umfassende SPI um 0,43 Prozent auf 13’268,26 Punkte. 25 SLI-Werte legen zu, vier geben nach und Adecco sind unverändert.

Gesucht sind Aktien aus dem Technologiebereich wie die von Logitech (+1,9%), dem in diesem Jahr am stärksten gestiegenen Blue Chip, sowie Temenos (+1,3%).

Aber auch Titel aus dem Medizinbereich wie Straumann (+1,4%) und Sonova (+1,0%) sowie defensivere wie die des Riechstoffkonzerns Givaudan (+1,1%) und des Pharmariesen Novartis (+0,7%), die dem Markt schon am Vortag eine starke Stütze gegeben hatten, sind gefragt.

Dagegen schwächen sich die Finanzwerte CS (-0,5%), Zurich (-0,5%) und Swiss Life (-0,3%) leicht ab.

Gewinnmitnahmen drücken Clariant (-0,3%) leicht ins Minus. Der Chemiewert war am Vortag um gut fünf Prozent gestiegen.

Am breiten Markt stechen Dätwyler (+2,5%) hervor. Der Industriezulieferer hat seine Partnerschaft mit dem Kaffeekapsel-Hersteller Nespresso bis 2030 verlängert. Der neue Vertrag sieht ein kontinuierliches Volumen- und Umsatzwachstum vor. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google