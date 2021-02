CH-Eröffnung: Freundlich dank Konjunkturhoffnungen

Zürich – Die Schweizer Börse zeigt sich am Mittwoch im Frühhandel freundlich. Der Markt knüpfe dank der guten Vorgaben aus Asien und Konjunkturhoffnungen an den positiven Trend der Vortage an, heisst es am Markt. Bis das Paket beschlossen sei, dürften sich die Investoren aber zurückhalten, da andere Impulse fehlten. Auf der Konjunkturseite werden einzig die Inflationsdaten aus den USA und Deutschland veröffentlicht.

Mehr Impulse erhoffen sich die Marktteilnehmer von US-Notenbankchef Jerome Powell, der sich gegen Abend über den US-Arbeitsmarkt äussern wird. Für das Fed steht die Entwicklung des durch die Corona-Krise stark angeschlagenen Jobmarkts im Fokus. Obwohl das Fed derzeit keine Inflationsgefahren ausmacht, befürchten manche Ökonomen, dass das Corona-Hilfspaket zu einer höheren Inflation führen könnte.

Der SMI notiert um 09.20 Uhr um 0,34 Prozent höher auf 10’840,33 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,31 Prozent auf 1’734,28 und der umfassende SPI um 0,27 Prozent auf 13’522,41 Zähler. 21 SLI-Werte legen zu und neun geben nach.

Die Gewinner werden von AMS (+2,3%) angeführt. Die Anteile des Sensorenhersteller können sich vom Kurssturz des Vortages etwas erholen. Am Dienstag hatten Gewinnmitnahmen nach der Bekanntgabe des Jahresergebnisses die Titel massiv unter Druck gesetzt.

Dahinter folgen mit Clariant (+0,9%) und Zurich (+0,6%) zwei Blue Chips, die am Donnerstag den Jahresbericht veröffentlichen. Ebenfalls fester sind die Banktitel CS (+0,5%) und UBS (+0,5%) sowie die Versicherer Swiss Re (+0,5%) und Swiss Life (+0,5%).

Die beiden Bauwerte Sika und LafargeHolcim gewinnen jeweils 0,5 Prozent. Allerdings stehen mit Adecco (-0,6%), Logitech (-0,5%), Schindler (-0,2%), Swatch (-0,3%), Kühne und Richemont (-0,5%) Zykliker auch auf der Verkaufsliste.

Bei den defensiven Werten gewinnen Lonza 1,4 Prozent auf 596 Franken. Sie profitieren von Analystenkommentaren. Berenberg hat das Kursziel auf 690 von 410 Franken erhöht und das Rating „Buy“ bestätigt. Bei Citigroup lautet das neue Kursziel 624 nach 550 Franken und das Rating bleibt „Neutral“.

Etwas höher bewertet werden die defensiven Indexschwergewichte Nestlé (+0,6%), Novartis (+0,3%) und Roche (+0,1%).

Am breiten Markt fallen Basilea mit einem Kursplus von 4,7 Prozent auf. Die Pharmafirma hat mit Derazantinib positive Ergebnisse bei Gallengangkrebs erzielt.

Inficon (+2,4% auf 1’038 Fr) gewinnen dank der Kurszielerhöhung auf 1’150 von 975 Franken durch die UBS an Wert. (awp/mc/pg)

