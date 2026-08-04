CH-Verlauf: Zurückhaltung trotz Wall-Street-Anstieg und vor ersten Daten

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag von seiner freundlichen, aber auch etwas zurückhaltenden Seite gezeigt. Einerseits schieben die Gewinne von der Wall Street – besonders im Tech-Sektor – an. Und auch neue Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg sind gut für die Stimmung. Andererseits ist das Muster von abgesagten Angriffen zu Gunsten von Gesprächen gepaart mit Drohungen von US-Präsident Trump altbekannt, sagen Börsianer. Die Börse brauche für nachhaltige Anstiege greifbare Fortschritte im Nahen Osten.

Derweil rücken am Nachmittag dann US-Konjunkturdaten in den Fokus. Insbesondere Daten zum Auftragseingang sowie der Jolts-Bericht zu den offenen Stellen dürften mit Interesse aufgenommen werden. Letzterer ist der erste Hinweis auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Und gerade angesichts der fehlenden Klarheit durch den neuen Fed-Chef würden Konjunkturdaten wieder wichtiger.

Der Leitindex SMI gewinnt gegen 10.50 Uhr nur noch 0,03 Prozent hinzu auf 14’376,66 Punkte. Noch Mitte letzter Woche hatte das Börsenbarometer bei 14’656 Zählern eine weitere Bestmarke gesetzt. Der Mid-Cap-Index SMIM der mittelgrossen Werte rangiert sogar im Minus mit 0,08 Prozent auf 3127,48 Punkte, während sich der breite SPI mit 0,06 Prozent auf 20’220,48 Punkte im Plus hält.

Die Halbjahresberichtssaison gönnt sich nach den übervollen Vorwochen zunächst eine kurze Verschnaufpause. Weit vorne im SMI stehen ABB (+1,5%), die in letzter Zeit stark von der KI-Euphorie mitgezogen werden.

Aber auch andere Branchen sind gefragt. Mit UBS (+1,5%) und Partners Group (+1,4%) ist die Finanzbranche vertreten, Holcim (+1,3%) und Amrize (+1,1%) aus dem Bausektor sind ebenfalls vorne im Tableau zu finden. Letztere legen am Donnerstag nachbörslich Zahlen vor.

Die Aktien von Sandoz (+0,8%) erholen sich etwas von ihren Vortagesverlusten. Nach der Einigung auf Vergleiche in den USA richtet sich der Fokus beim SMI-Aufsteiger nun auf die morgigen Zahlen.

Am SMI-Ende zeigen sich ohne Neuigkeiten die Titel der Zurich (-1,0%), auch Swiss Re (-0,7) schwächeln etwas. Beide legen ebenfalls am Donnerstag Zahlen vor. Auch Richemont (-1,5%), Kühne+Nagel (-0,7%) oder das Schwergewicht Nestlé (-0,6%) bremsen den SMI.

AMS und Tech-Werte gefragt

In der zweiten Reihe ragen AMS Osram (+6,3%) nach Quartalszahlen heraus, wobei der Vormittagshandel recht volatil verlief. Der Sensoren- und Halbleiterhersteller hat mehr verdient als erwartet. Auch Branchenkollegen wie VAT (+1,3%), Comet (+2,5%) oder Inficon (+1,3%) sind gefragt.

Zudem profitieren einige Titel von Analystenkommentaren. So sieht die Citigroup noch deutlich Luft nach oben bei den bereits stark gelaufenen Aktien der SIG Group (+1,0%). Bei Interroll (+5,5% auf 1422 Fr.) lobt die UBS ein klar höheres Kursziel von 2400 Franken aus. (awp/mc/ps)

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