CH-Verlauf: Solides Plus nach zuvor drei schwachen Tagen

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt steht am späten Donnerstagvormittag solid im Plus. Nach drei Verlusttagen in Folge kommt es damit zu einer Gegenbewegung, wobei unter anderem die wie schon am Vortag starken Roche stützen. Der Leitindex SMI steht momentan wieder über der Marke von 12’200 Punkten, in deren Nähe er sich seit Monaten mit einzelnen Ausnahmen bewegt. Der mit einer gewissen Spannung erwartete Einkaufsmanagerindex für die Eurozone hat nach einer Punktlandung die hiesigen Aktien kaum beeinflusst. Allerdings war zumindest die Entwicklung in Deutschland weniger negativ als gedacht.

Zur freundlichen Stimmung tragen die am Vorabend vorgelegten positiv aufgenommenen Zahlen von Tesla bei. Insgesamt bewegen sich die Aktienmärkte laut einem Marktteilnehmer weiterhin im Spannungsfeld zwischen Zinssorgen mit Blick auf die USA und Zinshoffnungen für Europa. Die näher rückende Wahl in den USA sorgt zudem für steigende Verunsicherung bei den Investoren. Im Augenblick sei der Ausgang des Urnenganges zwar noch mehr als ungewiss, heisst es dazu etwa bei IG. Hochrechnungen zufolge könnte Donald Trump aber nicht nur in das Weisse Haus einziehen, sondern auch die Mehrheit sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus gewinnen. Und gerade diese Aussicht bereite den Anlegern unter anderem mit Blick auf die Staatsverschuldung Kopfschmerzen.

Der Schweizer Leitindex SMI zieht gegen 10.55 Uhr um 0,53 Prozent auf 12’211,90 Punkte an. Der SLI, der die 30 wichtigsten Titel umfasst, gewinnt 0,54 Prozent auf 1987,29 Punkte und der breite SPI 0,48 Prozent auf 16’241,54 Punkte. Im SLI kommen auf 22 Gewinner acht Verlierer.

An der Spitze stehen bei den Blue Chips derzeit VAT (+2,7%), dicht gefolgt von Richemont, Swatch (je +2,0%) und Lonza (+1,9%). Der Pharmazulieferer hat anlässlich eines Trading-Updates zu den ersten neun Monaten die bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt und von einem Geschäftsverlauf im dritten Quartal innerhalb der Erwartungen gesprochen. Allerdings lassen die qualitativen Aussagen des Unternehmens auf die erhoffte Belebung schliessen, was letztlich für einen positiven Unterton sorgt.

Überdurchschnittlich sind zudem die Avancen von Adecco (+1,7%) oder Straumann (+1,0%).

Weit vorne sind erneut auch die GS von Roche (+1,0%) zu finden. Diese setzen damit die gute Entwicklung des Vortages im Zusammenhang mit dem Umsatz nach neun Monaten fort. Analysten zeigen sich am Tag nach den Zahlen denn auch durchaus zufrieden. Es sind aber weniger die zurückliegenden Zahlen als die Tatsache, dass sich der Konzern sehr explizit über die weiteren Wachstumsaussichten geäussert hat, die für Wohlwollen sorgen.

Nestlé (+0,4%) und Novartis (+0,3%) hinken im Vergleich der drei Schwergewichte etwas hinterher.

Kühne+Nagel (+0,9%) reihen sich hingegen ebenfalls weit vorne ein. Rückenwind geben verhalten positive Analystenkommentare nach der Zahlenvorlage vom Vortag.

Die grössten Verluste erleiden dagegen Logitech (-1,0%). Die Aktien finden damit nach dem ungnädig aufgenommenen Semesterergebnis vom Dienstag noch nicht aus dem Tief.

Im breiten Markt gegen Temenos (-7,0%) markant nach. Der Software-Hersteller verfehlte mit den am Vorabend publizierten Zahlen die Erwartungen an den Umsatz und senkte die Guidance. Alle Augen richten sich nun auf den Kapitalmarkttag im November, an dem das neue Management ein Update zur Strategie und zu den Finanzzielen geben wird.

Zu den Verlieren gehören unter anderem auch Bucher (-2,3%), nachdem der Industriekonzern mit den Neunmonatszahlen die Prognose für die Marge im Gesamtjahr zurückgenommen hat. Jeweils nach Zahlen büssen auch Galderma (-0,7%) etwas an Terrain ein, wogegen Galenica (+1,7%) und Inficon (+0,9%) mehr Wert sind als am Vortag. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

