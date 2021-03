CH-Verlauf: US-Zinsbeschlüsse sorgen für Kursgewinne – Roche bremst

Zürich – Die Aussicht auf weiterhin weit offene Geldschleusen in den USA lässt die Anleger am Donnerstag nach Schweizer Aktien greifen. Obwohl der Entscheid der US-Notenbank Fed erwartet worden sei, hätten die Märkte mit Erleichterung reagiert, sagten Händler. Bis die Ziele erreicht sind, will das Fed den aktuellen Kurs fortsetzen. Obwohl die Notenbank das laufende Jahr nun deutlich positiver beurteilt als noch im Dezember, wurden die Zinserwartungen nicht verändert und für die Jahre bis 2023 wird nach wie vor mit Leitzinsen an der Nullmarke gerechnet. „Das Fed versucht alles, um die Märkte zu beruhigen und das Inflationsgespenst zu vertreiben“, so der Händler.

Keinen stärkeren Einfluss habe bisher der grosse Eurex-Verfall vom (morgigen) Freitag, heisst es. Dann verfallen Futures und Optionen auf Indizes und Einzelwerte. Dagegen macht sich der Dividendenabgang bei dem Marktschwergewicht Roche beim Leitindex SMI belastend bemerkbar. Roche schüttet 9,10 Franken je Genussschein aus. Mit einem Minus von 1,6 Prozent oder 5,05 Franken verliert der Kurs aber deutlich weniger als die Dividende.

Der SMI notiert um 11.00 Uhr um 0,08 Prozent höher bei 10’930,73 Punkten. Der SMIC, in dem Dividendenzahlungen mitberücksichtigt werden, steigt um 0,58 Prozent auf 24’198,60 Zähler. Der breite, ebenfalls dividendenbereinigte SPI gewinnt 0,52 Prozent auf 13’812,28 Punkte.

Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten und in die Gewichtung der schwersten Titel gekappt ist, legt 0,30 Prozent auf 1’769,38 Stellen zu. Bei den 30 Top-Werten gibt es zur Berichtszeit 19 Gewinner und elf Verlierer.

Gesucht sind die Technologietitel Logitech (+1,8%), die den Vortagesabschlag zum Teil wieder aufholen. Mit an der Spitze stehen aber auch die Banken UBS (+1,8%) und Credit Suisse (+1,7%). Finanzwerte profitierten einmal mehr von den gestiegenen US-Anleiherenditen, heisst es am Markt.

Bei CS komme zudem dazu, dass die Bank nach den Turbulenzen im Zusammenhang mit Greensill in Zukunft das Asset Management unter der Leitung des ex-UBS-Managers Ulrich Körner als separate Division führen will. Nach den jüngsten Wirren sei dies wie ein Befreiungsschlag, so ein Händler.

Gefragt sind zudem die Anteile des Luxusgüterherstellers Richemont (+0,8% auf 90,56 Fr.). Die Uhrenexporte sind im Februar nach China um 161 Prozent und nach Hongkong um rund zehn Prozent gestiegen. Dabei waren einmal mehr hochpreisige Zeitmesser sehr gefragt. Ausserdem hat Goldman Sachs das Kursziel für Richemont auf 102 von 90 Franken erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Die Titel von Rivale Swatch (-0,4%) rutschen nach anfänglichen Gewinnen ins Minus.

Zu den Gewinnern zählen zudem die Aktien der Versicherer Zurich (+0,9%) und Swiss Life (+0,3%) sowie der Vermögensverwalter Julius Bär (+0,9%). Bei den zyklischen Firmen fallen Kühne + Nagel (+1,6%) auf, die ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Zudem reihen sich auch ABB (+0,8%) und LafargeHolcim (+0,4%) bei den Gewinnern ein. Die Anteile der defensiv taxierten Firmen Swisscom (+0,5%), Straumann (+0,8%) und Novartis (0,5%) ziehen ebenfalls an.

Dagegen büssen Clariant (-1,6%), SGS (-0,8%) und Adecco (-0,7%) Terrain ein. Clariant litten unter der Ratingsenkung von SocGen auf „Hold“ von Buy“, heisst es.

Bei den Werten aus dem breiten Markt fallen Swissquote (+5,1%), Comet (+2,9%) und Asmallworld (+1,6%) positiv auf. Sie könnten mit ihren Abschlüssen 2020 die Anleger positiv überraschen, heisst es. Dagegen sacken Zur Rose um 7,5 Prozent ab. Die Versandapotheke hat 2020 deutlich schlechter als von Analysten erwartet abgeschnitten.

Die Aktien von Implenia gewinnen 1,6 Prozent. Der Baukonzern hat in Norwegen einen Auftrag zum Bau eines Tunnel erhalten. Die Papiere von Tornos sinken nach Tagen starker Kursgewinne nun um 1,5 Prozent. Der Titel hat seit Jahresanfang um fast zwei Drittel zugelegt. (awp/mc/ps)

