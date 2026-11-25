Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt verbucht am Mittwoch solide Gewinne. Damit spielt der SMI seine defensiven Qualitäten im aktuell wieder turbulenten Umfeld aus. Gerade die Wellen im Tech-Sektor rund um die überraschende Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang hat Anleger zuletzt verunsichert. Hinzu kommen nun Gerüchte um neuerliche Zoll-Erhöhungen durch die USA gegen China, die EU und weitere Länder. «Damit kehrt ein alter Bekannter als Belastungsfaktor auf das Parkett zurück. Anlegern fehlt ein wenig der Kompass. In einem solchen Umfeld können gerade defensive Indizes wie der SMI zum sicheren Hafen werden», kommentierte ein Händler.

Am Nachmittag rolle wegen des morgigen US-Feiertags «Thanksgiving» dann nochmal eine gewaltige Konjunkturdatenwelle auf die Finanzmärkte zu, heisst es weiter. Besondere Aufmerksamkeit dürfte der PCE-Deflator als bevorzugtes Inflationsmass der US-Notenbank auf sich ziehen. Es stehen aber auch noch die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter, die Konsumausgaben, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und am Abend der Konjunkturbericht des Fed auf dem Programm. «Dabei ist eine robuste US-Wirtschaft zwar grundlegend gut für die Aktienmärkte, es könnten aber auch die Zinserhöhungsängste wieder befeuert werden», sagte ein Börsianer.

Der SMI zieht gegen 10.50 Uhr um 0,69 Prozent auf 14’835,40 Punkte an. Die Gewinner sind nach wie vor klar in der Überzahl. Der Mid-Cap-Index SMIM gewinnt 0,35 Prozent auf 3180,86 Punkte, der breite SPI 0,60 Prozent auf 20’815,89 Punkte.

Mangels harter Nachrichten sorgen bei den Bluechips insbesondere Analystenkommentare für Bewegung. So ziehen Richemont (+1,6%) nach einer bestätigten Kaufempfehlung der UBS an. Konkurrent Swatch (+5,5% auf 202,20 Fr.) profitieren von einer Kehrtwende der Grossbank nochmals deutlicher. Die Analysten erhöhen ihre Einschätzung auf «Neutral» von «Sell» und schrauben das Kursziel beeindruckend auf 204 von zuvor lediglich 90 Franken hoch.

Deutlich gefragt sind auch die Bauwerte, allen voran an der Indexspitze Amrize (+2,2%). Aber auch Holcim (+1,8%), Sika (+1,6%) oder Geberit (+1,3%) legen zu. Die Schweizer Bauindustrie ist im dritten Quartal schneller gewachsen und auch die Aussichten auf das Schlussquartal sind nach Aussagen des Baumeisterverbands (SBV) gut.

Zu den Verlierern zählen am heutigen Handelstag überwiegend die Tech-Werte, denn die Turbulenzen um Nvidia hallen nach. Daran können auch die Zahlen von Dell oder HP vom Vorabend nicht viel ändern. So verlieren ABB (-0,5%) am SMI-Ende, VAT (-0,8%) oder Inficon (-2,2%) geben ebenfalls nach.

Abwärts geht es auch für Kühne+Nagel (-1,2%) nach einer Abstufung durch Exane BNP. Bereits am Vortag waren Logistiker durch die neuerlichen Zoll-Sorgen unter Druck geraten.

AMS mit Kurssprung

Ein wahres Kursfeuerwerk zünden derweil AMS Osram (+15,2%), auch wenn die erste Euphorie bereits etwas verflogen ist. Die strategische Partnerschaft mit Samsung Display und der damit verbundene Einstieg der Samsung-Tochter beim Sensoren- und Lichtkonzern kommen am Markt gut an.

Von einer Studie profitieren hingegen Medmix (+6,4%). Hier hat die UBS zwar das Kursziel leicht gesenkt, liegt aber immer noch fast 50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau und rät entsprechend unverändert zum Kauf. (awp/mc/ps)

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