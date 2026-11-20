Zürich – Die Stimmung an den internationalen Märkten ist angeknackst. Dem kann sich auch der Schweizer Markt zum Wochenschluss nicht entziehen. Vor allem Technologiewerte und KI-nahe Titel werden abverkauft. In diesem Umfeld kann der SMI über weite Strecken zwar seine defensiven Muskeln spielen lassen, zuletzt hat er aber sein Minus deutlich vergrössert und hält sich aktuell nur noch knapp über der 14’600er Marke.

Der mit Spannung erwartete Börsengang von Anthropic am Vortag hat nur kurzzeitig an den Märkten für eine gewisse Euphorie gesorgt. Sehr schnell kehrten die Sorgen und damit die Risikoaversion der Investoren zurück. Zweifel an der Nachhaltigkeit der hohen KI-Investitionen und den Wachstumsaussichten befeuerten den Abverkauf und belasten auch Edelmetalle sowie Kryptowährungen. Vor allem die techlastigen asiatischen Börsen haben zum Wochenschluss unter der allgemeinen Tech-Verweigerung der Investoren gelitten. Händler glauben denn auch, dass die Volatilität der Branche anhaltend hoch bleiben wird.

Der SMI verliert gegen 11.15 Uhr 0,65 Prozent auf 14’626,32 Punkte. Bis auf vier Titel geben alle übrigen nach. Der Mid-Cap-Index SMIM fällt um 0,67 Prozent auf 3175,89 Punkte und der breite SPI um 0,74 Prozent auf 20’576,54 Punkte.

Dax und Co noch tiefer im Minus

Trotz der Abgaben hält sich der hiesige Markt immer noch besser als die meisten seiner internationalen Pendants. In Asien sind vor allem die technologielastigen Börsen in Korea und Japan eingebrochen. Und auch der deutsche Dax oder französische Cac-40 verlieren deutlich stärker. Die Wall Street wird auch mit weiteren Abgaben erwartet. Hier waren am gestrigen Donnerstag die führenden Indizes um jeweils mehr als 2 Prozent abgerutscht.

Bei den Blue Chips führen ABB (-3,7%) im Zuge der Tech-Schwäche das Verliererfeld an. In den hinteren Reihen folgen AMS Osram, Inficon, Comet, Huber+Suhner, VAT und Belimo mit Abgaben von bis zu 7,3 Prozent. «Die Investoren verlieren die Lust auf die grosse KI-Wette und verabschieden sich weltweit von zuvor hoch bewerteten Technologieaktien», heisst es in einem Kommentar bei CMC Markets. Besonders ernüchternd falle die Reaktion auf den Börsengang von Anthropic aus. «Ein erfolgreicher Börsengang ist eben noch keine Garantie für eine erfolgreiche Börsenkarriere.»

Aber auch die Zinssorgen haben die Branche nach zuletzt restriktiven Aussagen mehrerer US-Notenbankvertreter wieder zugenommen und üben damit ebenfalls Druck auf die Branche aus. Denn mit der Aussicht auf steigende Zinsen wächst die Sorge vor einer Verschärfung der finanziellen Rahmenbedingungen.

Weit oben auf den Verkaufslisten sind auch die Aktien der UBS (-3,0%) zu finden. Sie zählen auf Wochensicht aktuell mit zu den grössten Verlieren unter den Schweizer Blue Chips. Die Aussicht auf strengere Kapitalregeln hatten die Papieren in dieser Woche zugesetzt.

Aber auch Richemont, Sika oder Partners Group sind mit Verlusten von bis zu 2,0 Prozent im Angebot.

Defensive stützen

Dass der SMI nicht noch deutlicher nachgibt, hat er den beiden Schwergewichten Nestlé (+1,3%) und Novartis (+0,4%) zu verdanken. Der Nestlé-Chef Philipp Navratil hat anlässlich der Eröffnung des neuen Deep Tech Centers im waadtländischen Orbe die Bedeutung der Schweiz für den Nahrungsmittelkonzern bekräftigt. Aber auch Givaudan (+0,7%) und der Versicherer Swiss Re (+0,5%) sind als weniger konjunktursensible Werte gesucht.

Im Midcap-Index SMIM sind mit Lindt&Sprüngli (PS +1,5%) und dem Schokoladenhersteller Barry Callebaut (+1,4%) ebenfalls defensive Vertreter zu finden.

In den hinteren Reihen gewinnen Bioversys gegen den Trend 3,6 Prozent hinzu, nachdem das Unternehmen Daten aus einer Phase-II-Studie vorgelegt hat. Eine Wirkstoffkombination war wirksam bei der Behandlung von Tuberkulose.

Die Anteilscheine von SMG (-5,8%) dagegen werden nach einer Kurszielsenkung durch JPMorgan auf den Markt geworfen. Händler heben hervor, dass die Bank massgeblich an dem IPO beteiligt gewesen sei und eine Kurszielsenkung damit nochmals anderes Gewicht erhalte. (awp/mc/pg)

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