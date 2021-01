CH-Eröffnung: Freundlich – Warten auf US-Konjunkturpaket

Zürich – Die Schweizer Börse tendiert zum Wochenbeginn eine Spur freundlicher. Die Anleger bleiben dank der Impfstoffhoffnungen und der Aussicht auf ein weiteres umfangreiches Konjunkturstützungspaket des designierten US-Präsidenten Joe Biden zuversichtlich. Daher habe auch der am Freitag veröffentlichte enttäuschende US-Arbeitsmarktbericht den Aufwärtstrend kaum gebremst. Die Schwäche dürfte nur von kurzer Dauer sein, heisst es in einem Kommentar der Credit Suisse. Das kürzlich verabschiedete Konjunkturprogramm und die Aussicht auf weitere fiskalische Anreize der Biden-Administration sollten den Weg für eine Verbesserung der Lage ebnen.

Zudem erhalten die Marktteilnehmer in der nächsten Zeit zunehmend Impulse von der Bilanzsaison, die hierzulande mit den Umsatzzahlen des Bauchemiekonzerns Sika am Dienstag beginnt. Am Donnerstag folgen dann der Sanitärkonzern Geberit und die Schraubenhandelsfirma Bossard mit ihren Umsatzangaben. In den USA legen am Freitag JPMorgan und Citigroup ihre Ergebnisse vor.

Der Swiss Market Index (SMI) steigt gegen 09.15 Uhr um 0,07 Prozent auf 10’805,95 Punkte. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, sinkt 0,04 Prozent auf 1’720,10 Zähler. Derweil legt der umfassende SPI 0,01 Prozent auf 13’427,71 Punkte zu. Im SLI stehen sich 19 Gewinner und 10 Verlierer gegenüber. Alcon sind unverändert.

Die grössten Gewinne verbuchen Geberit (+0,7%), die vor den Umsatzzahlen gesucht sind. Dahinter folgen SGS (+0,6%), Swisscom (+0,5%) und Roche (+0,5%). Der Basler Pharmakonzern hat in der EU die Zulassung für das Grippe-Mittel Xofluza erhalten.

Credit Suisse steigen um 0,3 Prozent. Die CS hatte am Freitag wegen Altlasten aus dem Hypothekenstreit vor mehr als einem Jahrzehnt für das vierte Quartal einen Verlust in Aussicht gestellt, was die Aktie hatte deutlich nachgeben lassen.

Auf der anderen Seite verlieren Straumann 1,2 Prozent. Stifel hat den Medizintechnikwert auf „Hold“ von „Buy“ herabgesetzt.

Schwächer sind zudem die Technologiewerte Logitech (-1.0%), AMS (-1,1%) und Temenos (-0,2%).

LafargeHolcim (-0,5%) konsolidieren den Kurssprung vom vergangenen Freitag. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google