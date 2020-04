CH-Verlauf: Gewinnmitnahmen und schwache Schwergewichte bestimmen das Bild

Zürich – Dem Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag recht schnell die Puste ausgegangen. Nach einem freundlichen Start mit Gewinnen von mehr als einem Prozent für den SMI ging es im Laufe des Vormittag immer weiter abwärts in Richtung Vortagesschluss. Mittlerweile notiert der Leitindex denn auch im Minus.

Schon im Vorfeld hatten Börsianer gewarnt, dass es vor dem langen Osterwochenende im Tagesverlauf zu Gewinnmitnahmen kommen könnte. Hierzulande wird dieser Trend durch schwache Schwergewichte noch verstärkt. Zudem geben die jüngsten Aussagen zur Konjunktur eine leise Vorahnung auf das, was die Märkte noch erwartet. So sehen die Konjunkturforscher des Ifo-Instituts und der ETH Zürich die Eurozone in den kommenden Monaten in die Rezession rutschen und warnen vor einer Schuldenkrise.

Der SMI gibt gegen 11.15 Uhr um 0,61 Prozent nach auf 9’374,40 Punkte. Der SLI, in dem die 30 grössten Werte enthalten sind, verliert 0,15 Prozent auf 1’372,04 Punkte und der breite SPI um 0,49 Prozent auf 11’500,89 Punkte. Im SLI stehen 17 Gewinnern elf Verlierer gegenüber, zwei Titel (UBS und Zurich) sind unverändert.

Wie die Forscher von Ifo und ETH weiter erklären, erachten sie die Möglichkeit als gering, dass sich die Pandemie früher abschwächt als erwartet. Besonders heftige Schwankungen erwarten sie bei der Industrieproduktion der Eurostaaten. Die aktuellen Daten aus Italien geben den Experten Recht: Die italienische Industrieproduktion ist im Februar noch vor der Zuspitzung der Corona-Krise gefallen.

Auf Unternehmensseite haben am Morgen vor allem die beiden Grossbanken CS (+0,7%) und UBS (+0,1%) für Gesprächsstoff gesorgt. Von ihren anfänglich deutlichen Kursgewinnen ist allerdings kaum noch was übrig. So haben beide Institute mitgeteilt, ihre Dividenden für 2019 in zwei Tranchen zu halbieren. Sie folgen damit den Forderungen der Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma). Analysten können den Schritt zumeist nachvollziehen und zeigen entsprechend Verständnis.

Im Kielwasser der beiden Grossen ziehen noch weitere Aktien aus der Finanzbranche an. So greifen Anleger bei Partners Group, Swiss Re, Swiss Life und Julius Bär zu. Die Kursgewinne liegen dort zwischen 2,8 und 0,2 Prozent.

Recht deutlich nach oben bewegen sich auch die Anteilsscheine des Chipherstellers AMS (+6,4%). Hier verweisen Börsianer auf die jüngsten Aussagen des US-Unternehmens Microchip. Der Halbleiterhersteller hatte mitgeteilt, ein leichtes Umsatzplus im ersten Quartal zu erwarten. Zudem habe das Unternehmen über gut gefüllte Auftragsbücher berichtet. Dies weckt laut Händlern die Hoffnung, dass manche Kunden zunächst auf Vorrat bestellt haben, um Unterbrechungen in den Lieferketten zu vermeiden.

Dass der Markt insgesamt mittlerweile im Minus ist, ist vornehmlich den drei Schwergewichten Nestlé (-2,0%), Roche (-1,5%) und Novartis (-0,8%) geschuldet. Auch die als eher defensiv eingestuften Swisscom (-1,9%) sind unter den grössten Verlieren zu finden.

Das mit Abstand grösste Minus weisen aber die Aktien von Kühne+Nagel mit -5,2 Prozent auf. Der Logistikkonzern hat angekündigt, die Dividende vorerst zu sistieren. Analysten bezeichnen dies in ersten Reaktionen als negative Überraschung.

Neben den Grossbanken sind es vor allem Unternehmen aus den hinteren Reihen, die den Nachrichtenfluss prägen. So hat der Finanzdienstleister Leonteq (-17%) wegen der Coronavirus-Krise seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr nach unten angepasst.

Mittlerweile geben auch Galenica (-2,8%) und Arbonia (-1,4%) nach. Während Galenica mitteilte, dass einem Ansturm im März, die Umsätze in den Apotheken im April deutlich zurückgegangen sind, hat Arbonia die Prognose für 2020 kassiert. (awp/mc/pg)

