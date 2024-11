CH-Eröffnung: Freundlicher Start vor Nvidia-Zahlen

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch freundlich in den Handel gestartet. Damit erholte sich der Markt wieder etwas von seinen Vortagesverlusten, die durch neu aufgeflammte Sorgen um eine Eskalation im Ukraine-Krieg ausgelöst wurden. Bereits die Wall Street hatte die Nachrichten über die US-Erlaubnis für den Einsatz von weitreichenden Waffen durch die Ukraine und Russlands mögliche Reaktion recht schnell als «Säbelrasseln» verdaut.

Nun richtet sich der Blick bereits auf die nach US-Börsenschluss anstehenden Zahlen des Chip-Giganten Nvidia. Allein wegen der Marktkapitalisierung und des zuletzt immensen Wachstums ist der Konzern mit seinen Chips für Künstliche Intelligenz (KI) imstande, weltweit die Börsen zu bewegen. Und mittlerweile sind laut Händlern die Investoren nicht mehr so einfach zufrieden zu stellen – da müssten die Zahlen schon deutlich die Erwartungen schlagen.

Der Leitindex SMI notiert gegen 9.15 Uhr um 0,74 Prozent höher bei 11’627,15 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt um 0,85 Prozent zu auf 1918,31 Zähler und der breit gefasste SPI verzeichnet ebenfalls ein ordentliches Plus von 0,69 Prozent auf 15’480,56 Zählern. Von den 30 SLI-Werten stehen fast alle im Plus, einzig unveränderte Swatch bilden das Schlusslicht.

Spitzenreiter sind Holcim (+2,5%) nach positiven Analystenkommentaren. So erhöhte JPMorgan bei höherem Ziel die Einstufung auf «Overweight» und auch Julius Bär und Deutsche Bank zogen ihre Kursziele nach oben.

Etwas mehr als 2 Prozent legen ausserdem noch Sonova zu.

Derweil sind SGS (+1,3%) an ihrem Kapitalmarkt-Tag gefragt.

EFG International (+4,0%) verfehlten mit ihren Kundengeldern nach zehn Monaten zwar die Erwartungen, der CEO stellte aber ein Ergebnis 2024 über dem Rekord-Vorjahr in Aussicht. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google