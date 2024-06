CH-Eröffnung: Freundlicher Start zur Wochenmitte

Zürich – Die Schweizer Börse ist am Mittwoch nach den Vortagsverlusten wieder auf den Erholungspfad eingeschwenkt. Besonders für Tech-Werte waren die Vorgaben von der Nasdaq dank einer satten Erholung von KI-Zugpferd Nvidia positiv. Ansonsten ist der heutige Kalender recht dünn gefüllt, auch wichtige Konjunkturdaten stehen nicht an. Am Nachmittag kommen lediglich Daten vom US-Immobilienmarkt.

Somit geht der Blick der Börse bereits in Richtung Wochenende, an dem die erste Wahlrunde in Frankreich stattfindet. Zudem begegnen sich in den USA in der Nacht auf Freitag Trump und Biden zum ersten Mal in dieser Kampagne in einer TV-Debatte. Hierzulande könnte der Bundesrat möglicherweise am heutigen Mittwoch in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause die Nachfolge für den scheidenden SNB-Präsidenten Thomas Jordan bekanntgeben. In der Pole Position steht Vizepräsident Martin Schlegel.

Der Leitindex SMI gewinnt gegen 9.15 Uhr 0,34 Prozent auf 12’127,85 Punkte. Der SLI, der die 30 wichtigsten Titel umfasst, steigt um 0,34 Prozent auf 1962,02 und der breit gefasste SPI ebenfalls um 0,34 Prozent auf 16’092,67 Zähler. Im SLI legen 26 Werte zu und vier geben nach.

Weit oben auf dem Kurszettel stehen Kühne+Nagel (+1,6%) nach starken Zahlen und einem positiven Ausblick des US-Logistikers FedEx. VAT (+1,2%) sind nach der Erholung von Nvidia stellvertretend für die Tech-Werte im Plus, auch Logitech (+1,2%) legen zu. Aktueller Spitzenreiter bei den Bluechips sind Straumann (+1,7%).

Zurich-Titel (-0,7%) zeigen indes wenig Begeisterung für die Übernahme des Reiseversicherungsgeschäfts von AIG. Am Indexende fallen Richemont (-0,9%) nach ihrem Vortagesplus zurück. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

