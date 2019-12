CH-Verlauf: SMI nimmt Rekordmarke ins Visier

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt ist die Risikobereitschaft der Investoren zum Wochenstart wieder deutlich gestiegen. Nachdem sich die Unsicherheitsfaktoren wie der US-chinesische Zollstreit oder auch die Wahlen in Grossbritannien aufgelöst haben, greifen Anleger wieder beherzt bei Aktien zu. So baut der Leitindex SMI nach einem freundlichen Start seine Gewinne am Vormittag weiter aus. Das aktuelle Rekordhoch bei 10’551 Punkten rückt damit wieder in Sichtweite.

Im Handelsverlauf stehen international noch einige Konjunkturdaten an, die für Bewegung sorgen könnten. Trotz der aktuellen Kursavancen sei die Nervosität nach wie vor hoch, warnen zudem einige Händler. Vielen Marktteilnehmer sei der Kurseinbruch im Dezember 2018 nach wie vor deutlich vor Augen. Da brauche es keine starken Auslöser, um einen Herden-Verkaufstrieb auszulösen.

Der SMI gewinnt gegen 10.45 Uhr 0,84 Prozent hinzu auf 10’516,38 Punkte. Der 30 Werte umfassende SLI legt um 0,87 Prozent zu auf 1’622,66 Punkte und der breit gefasste SPI um 0,79 Prozent auf 12’714,36 Punkte. Bei den 30 wichtigsten Titeln stehen 28 Gewinnern zwei Verlierer gegenüber.

Zu den grössten Gewinnern zählen aus der Finanzbranche die Aktien von Julius Bär (+2,3%), der CS (+1,4%), von Partners Group und der UBS (beide +1,2%). Julius Bär werden durch eine Kurszielerhöhung der Deutschen Bank gestützt. Während die Experten davon ausgehen, dass die Branche wegen des anhaltenden Tiefzins-Umfelds auch im kommenden Jahr mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen haben, trauen sie Bär angesichts der Konzentration auf die Vermögensverwaltung ein grösseres Aufwärtspotenzial zu.

Zudem hatte der der Vermögensverwalter EFG (-7,5%) am Freitagabend Berichte über einen geplanten Zusammenschluss mit Bär dementiert. Für die Analysten der ZKB kommt das Dementi nicht überraschend. Eine solche Grossfusion würde eine „extreme Überraschung“ darstellen. Darüber hinaus sorgen bei Bär Berichte über einen „substanziellen“ Stellenabbau für Gesprächsstoff. Die Bank wollte dies allerdings nicht kommentieren.

Laut Händlern greifen Investoren aber auch bei Zyklikern wie Adecco (+1,2%), Richemont (+1,0%) oder auch AMS (+0,6%) zu, weil sie für 2020 wieder auf ein solides Wirtschaftswachstum hoffen. Im Fall von AMS und Richemont spiele aber auch die Einigung zwischen den USA und China weiterhin eine stark stützende Rolle.

Gesucht sind auch die Aktien von Givaudan (+1,1%), nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass der US-Chemiekonzern DuPont sein Nahrungszusatzstoffe-Geschäft mit dem Konkurrenten IFF zusammenlegt. In Analystenkreisen wird die Fusion für Konkurrenten wie Givaudan zumindest kurzfristig eher positiv gesehen.

Unterstützung erhält der Markt zudem von den beiden Schwergewichten Roche (+1,4%) und Nestlé (+1,0%). Hier meinen Händler, dass auch Papiere mit vergleichsweise stabilen Dividenden gesucht sind.

Derweil bewegt sich mit Novartis (-0,1%) das dritte Schwergewicht leicht im Minus. Der Pharmakonzern hat einen Dämpfer in der Asthma-Forschung verbucht. Nun haben einige Analysten den Kandidaten bereits aus ihren Modellen entfernt, was wiederum zu Kurszielsenkungen geführt hat.

Im breiten Markt gehören weitere Vertreter aus dem Gesundheitswesen zu den grössten Verlieren wie etwa Addex, Molecular Partners und Santhera, die zwischen 4,4 und 1,2 Prozent verlieren. Basilea-Aktien (+0,3%) legen nach positiven Studienergebnissen zu einem Medikament nur phasenweise leicht zu. Investoren würden zunächst weitere Studiendaten abwarten, heisst es im Handel.

Einen Blick wert sind zudem Alpiq (+0,3%), die heute zum letzten Mal an der SIX, und Novavest (43,00 Fr.), die zum ersten Mal gehandelt werden. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google