CH-Eröffnung: Gegenbewegung auf breiter Front

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Dienstag im frühen Handel erst einmal nach oben. Nach den letzten beiden verlustreichen Handelstagen setzen die Märkte weltweit zu einer Gegenbewegung an, heisst es. Von einer Trendwende könne man aber sicher noch nicht sprechen, betonen die vorsichtigen Stimmen. Immerhin bleibe die Nachrichtenlage eher verhalten. Am Ölmarkt ist ein Preiskrieg entbrannt und auch die Neuigkeiten zum Coronavirus sind bestenfalls durchwachsen.

Für etwas Hoffnung sorgten zudem die Nachrichten aus den USA, wo Präsident Donald Trump ein Massnahmenpaket in Aussicht stellte, um den wirtschaftlichen Auswirkungen durch das neuartige Coronavirus entgegenzusteuern. Dabei kündigte er an, die Regierung wolle mit dem Kongress unter anderem über Lohnsteuererleichterungen sowie über Kredite für Kleinunternehmen reden. Angedacht seien auch Hilfen für Menschen, die nach Stundenlohn bezahlt würden – für die also bei einem Arbeitsausfall wegen einer Erkrankung besondere Härten entstehen. Investoren hoffen nun, dass auch andere Regierungen solche Pakete stricken werden. Gleichzeitig hat sich die Lage in Italien zugespitzt, während sich die Zahl der Neuinfektionen in China und Südkorea verlangsamen.

Der SMI gewinnt gegen 9.20 Uhr um 1,62 Prozent hinzu auf 9’346,00 Punkte. Am Montag war er noch bis auf 9’059 Zähler abgesackt. Der SLI, der die 30 wichtigsten Werte einschliesst, steigt um 1,62 Prozent auf 1’407,00 und der breite SPI um 1,55 Prozent auf 11’422,93 Zähler.

Unter den grössten Gewinnern finden sich mit den Aktien der CS (+4,7%) und der UBS (+3,4%) die beiden grössten Verlierer der letzten Tage wieder. Beide Aktien hatten am Montag klar mehr als 10 Prozent eingebüsst und damit unter 9 Franken geschlossen. Am Markt mehren sich die Stimmen, die in den tiefen Kursen denn auch wieder attraktive Einstiegsgelegenheiten sehen.

Derweil hinken Julius Bär den Konkurrenten mit -0,1% hinterher.

Auch die Geberit (+0,2%) und LafargeHolcim (+0,5%) können mit dem Markt nicht mithalten. Geberit hatte am Morgen Zahlen vorgelegt. Beim Ausblick hiess es, man könne die möglichen Auswirkungen des Coronavirus noch nicht abschätzen. (awp/mc/ps)

