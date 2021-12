CH-Eröffnung: Gegenbewegung nach schwachem Vortag

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwoch im frühen Geschäft in Reaktion auf die deutlichen Verluste des Vortages etwas fester. In Marktkreisen wird im Vorfeld der Zinssitzung der amerikanischen Notenbank mit einem nervösen Handelstag gerechnet. Darauf deutet auch der zuletzt wieder klar angestiegene Volatilitätsindex VSMI hin. Das Plus des Gesamtmarktes verdankt sich zu einem guten Teil den starken Nestlé. Denn die Stimmung sei trotz der aktuellen Gewinne angesichts der hohen Inflation und der steigenden Omikron-Zahlen etwas angeschlagen, heisst es in Börsenkreisen.

Und alle Blicke richten sich nun auf den wichtigsten Termin des Tages, die nach Börsenschluss in Europa angesetzte Sitzung der US-Notenbank. Allgemein wird davon ausgegangen, dass das Fed den Ausstieg aus ihrer sehr lockeren Geldpolitik beschleunigen wird, zumal am Vortag auch die veröffentlichten Produzentenpreise sehr hoch waren. Diese seien als «Schlag ins Gesicht der Investoren» gekommen, meint ein Analyst von Swissquote. Die US-Notenbank müsse sich so rasch wie möglich darum kümmern. Im Blick der Märkte steht vor allem das Anleihekaufprogramm, das in der Coronakrise zur Stützung der Konjunktur aufgelegt wurde. Die grosse Frage lautet nun, wie «hawkish» das Fed reagieren wird.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr 0,37 Prozent höher bei 12’457,33 Punkten. Der die 30 wichtigsten Aktien enthaltende SLI gewinnt 0,44 Prozent auf 2007,83 Punkte und der breite SPI 0,36 Prozent auf 15,905,93 Punkte. Innerhalb des SLI kommen auf 24 Gewinner sechs Verlierer.

Die grössten Gewinne verzeichnen derzeit Lonza (+2,2%), Temenos (+1,5%) und Logitech (+1,1%). Temenos erhält dabei von der Nachricht über eine Ausweitung der bereits bestehenden Partnerschaft mit Microsoft etwas Rückenwind. Gut gesucht sind darüber hinaus Partners Group (+0,8%) oder Sonova (+0,9%).

Eine gute Stütze sind dem SMI insbesondere aber Nestlé (+0,7%), welche nach einer Kurszielerhöhung und der Bestätigung der Kaufempfehlung durch Goldman Sachs zulegen.

Im Rahmen eine Sektorstudie hat Goldman Sachs auch die Kursziele für Barry Callebaut (+0,3%) und Lindt & Sprüngli (Namenaktie +1,5%) erhöht und ebenfalls das Rating «Buy» jeweils bestätigt.

Bei den Blue Chips wird die kleine Schar der Verlierer von Novartis (-0,5%) angeführt. Vifor (-0,3%) büssen nach dem massiven Gewinn im Anschluss an das Übernahmeangebot der australischen CSL nur minim an Terrain ein. Das Kursniveau der gebotenen 167 Franken je Aktie wird nach wie vor nicht erreicht.

Im breiten Markt büssen Orascom DH 1,6 Prozent ein. Beim Immobilienentwickler und Hotelkonzern kommt es zu einem Machtwechsel von VR-Präsident und Mehrheitsaktionär Samih Sawiris zu seinem Sohn Naguib Sawiris. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google