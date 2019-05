CH-Verlauf: Leichtes Plus nach Vortagesverlusten

Zürich – Leichte Lockerungen im US-chinesischen Handelskonflikt versetzen den Schweizer Aktienmarkt am Dienstag in einen moderaten Erholungsmodus. Händler zeigen sich teilweise überrascht, wie stabil sich die Märkte auch in Europa und zuvor bereits in Asien trotz des andauernden Handelsstreits zwischen den USA und China halten.

Nachdem zum Wochenstart die Sanktionen der US-Regierung gegen den chinesischen Huawei-Konzern noch Technologiewerte weltweit unter Druck gesetzt hatten, führte das US-Handelsministerium nun eine Frist ein. In dieser Zeit sind einige Geschäfte mit Huawei erlaubt, teilte die Behörde mit. Unklar ist derzeit, wie es nun weitergeht. Investoren seien zwischen Bangen und Hoffen. So stütze einerseits die Hoffnung, dass es bis Ende des Monats weitere Gespräche zwischen beiden Parteien geben wird. Andererseits torpediert US-Präsident Trump diese mit Aussagen, wonach die USA als Sieger aus diesem Konflikt hervorgehen müsse. Darüber hinaus ist die Stimmung an den Finanzmärkten von der sich zuspitzenden Situation zwischen den USA und dem Iran überschattet.

Der Swiss Market Index (SMI) weist gegen 11.05 Uhr noch ein Plus von 0,15 Prozent auf 9’596,84 Punkte auf. Seine bisherige Handelsspanne ist bei Kursen zwischen 9’595 und 9’631 Punkten eng. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,43 Prozent auf 1’483,72 Zähler, und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,29 Prozent auf 11’613,09 Punkte. Von den 30 Top-Werte gewinnen 21 hinzu, fünf verlieren und vier sind unverändert.

Besonders gefragt sind nach Jahreszahlen 2018/19 die Sonova-Aktien (+7,0% auf 220,50 Fr.). Sie notieren auf Rekordniveau. Der Hörgerätehersteller hat die Erwartungen der Analysten erfüllt und legt nun die Messlatte für dieses Jahr etwas höher. Auf positive Resonanz stösst insbesondere die Wachstumsbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte.

Temenos (+6,0%) gewinnen an ihrem Investorentag ebenfalls klar dazu. Bis zum Rekordkurs von mehr als 180 Franken fehlt beim aktuellen Stand von 177,90 Franken nicht mehr viel. Das Unternehmen hatte zuvor neue Mittelfristziele ausgegeben.

AMS (+2,6%) machen derweil einen Teil ihres 13-prozentigen Kurseinbruchs vom Montag wett. Auch bei Logitech ist das Plus von 0,9 Prozent als Gegenbewegung nach den Vortagsverlusten zu sehen.

Zykliker wie Kühne+Nagel, Adecco und LafargeHolcim erholen sich bei Kursgewinnen zwischen 1,3 und 0,4 Prozent ebenfalls von den teilweise überdurchschnittlichen Abgaben zum Wochenstart.

Weiterhin tendenziell belastet sind dagegen die beiden Uhrenhersteller Richemont (-0,2%) und Swatch (unverändert) von der Zuspitzung in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. Es mehren sich denn auch die Stimmen, die davor warnen, dass diese Auseinandersetzung weit grössere Kreise ziehen könnte.

Als Hemmschuh für den Gesamtmarkt erweisen sich auch die beiden Schwergewichte Nestlé (-0,1%) und Roche (unverändert), die beide dem Markt hinterherhinken.

Grösster Verlierer unter den Blue Chips sind die Aktien von Alcon (-0,7%). Sie knüpfen damit an ihre schwache Vortagestendenz an.

Dagegen sind Aktien aus der Gesundheitsbranche im breiten Markt unter den grössten Gewinnern. Mit +8,2 Prozent führen Polyphor die Liste an, gefolgt von Coltene, Ypsomed, Santhera und Idorsia, die zwischen 2,1 und 1,6 Prozent steigen. Laut Händlern kommt es auch hier zu einer Erholung. Im Fall von Polyphor heisst es, beim aktuellen Kurs sei nach dem Rücksetzer mit seinem wichtigen Kandidaten mittlerweile viel Negatives eingepreist.

Das Gegenstück bilden Tornos (-3,0%), die MCH Group (-2,7%) und Von Roll (-2,0%) ohne aktuelle News. (awp/mc/ps)

